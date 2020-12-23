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№ 142 от 23 декабря 2020Читать номер
В Саратове бывшие оперативники получили по пять лет колонии за пытки задержанного утюгом
«Новая газета»редакция
Фрунзенский районный суд Саратова приговорил к пяти годам колонии общего режима четверых бывших оперативников по делу о пытках Ярослава Иванова утюгом для получения признаний в совершении кражи. Об этом «Новой» сообщили в «Зоне права».
Как уточнил адвокат Алексей Пархоменко, сотрудничающий с правозащитной организацией, экс-начальника угрозыска МО МВД «Саратовский» Алексея Ина, двоих экс-сотрудников этого отдела Романа Боздрикова и Романа Краснюка, а также оперативника МО МВД «Балашовский» Алексея Стулина признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК). Вину обвиняемые и не признали.
Кроме того, им запретили работать в правоохранительных органах в течение двух лет и лишили званий. Суд также взыскал с МВД России 500 тысяч рублей в пользу потерпевшего в счет компенсации морального вреда.
Дело на оперативников было возбуждено в октябре прошлого года после того, как телеграм-канал «Театр взрослого зрителя» написал о 31-летнем жителе поселка Соколовый. Полицейские избивали его в течение пяти часов, а затем прижигали утюгом, пытаясь выбить признательные показания. В итоге задержанному мужчине пришлось оговорить себя, рассказали авторы канала.
Теги:саратовская область, суды, nt
Верховный суд Башкортостана прекратил административное дело защитницы Куштау
Верховный суд Башкортостана прекратил производство по административному делу экоактивистки Диляры Ахуньяновой, участвовавшей в защите шихана Куштау от уничтожения. Об этом сообщил партнер «Апологии протеста» Александр Передрук.
Первоначально Альшеевский районный суд Башкортостана признал Ахуньянову виновной в проведении публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП), так как она не подала уведомление о пикете на горе. Затем дело переквалифицировали на ч. 5 той же статьи (нарушение правил проведения публичных мероприятий).
В итоге Ахуньяновой назначили штраф размером 5 тысяч рублей, что меньше нижнего предела. «Никакого публичного мероприятия вне границ населенного пункта быть не может, а животным пикетирование не мешало (по крайней мере, их жалоб нет в материалах дела)», — отметили в «Апологии протеста».
Масштабное противостояние на Куштау развернулось в августе. Граждане пытались защитить гору от промышленного уничтожения. Экозащитники удерживали продвижение техники добывающей компании на вершину горы, что привело к столкновениям с «титушками», ЧОПом и полицией.
Были задержаны десятки активистов, многие из них получили аресты. 16 августа глава Башкортостана Радий Хабиров прибыл на Куштау, где объявил о переговорах касательно будущего горы и о том, что постарается сделать так «чтобы арестов больше не было». 2 сентября Куштау признали особо охраняемой природной территорией регионального значения.