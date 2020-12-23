В Саратове бывшие оперативники получили по пять лет колонии за пытки задержанного утюгом

Фрунзенский районный суд Саратова приговорил к пяти годам колонии общего режима четверых бывших оперативников по делу о пытках Ярослава Иванова утюгом для получения признаний в совершении кражи. Об этом «Новой» сообщили в «Зоне права».

Как уточнил адвокат Алексей Пархоменко, сотрудничающий с правозащитной организацией, экс-начальника угрозыска МО МВД «Саратовский» Алексея Ина, двоих экс-сотрудников этого отдела Романа Боздрикова и Романа Краснюка, а также оперативника МО МВД «Балашовский» Алексея Стулина признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК). Вину обвиняемые и не признали.

Кроме того, им запретили работать в правоохранительных органах в течение двух лет и лишили званий. Суд также взыскал с МВД России 500 тысяч рублей в пользу потерпевшего в счет компенсации морального вреда.

Дело на оперативников было возбуждено в октябре прошлого года после того, как телеграм-канал «Театр взрослого зрителя» написал о 31-летнем жителе поселка Соколовый. Полицейские избивали его в течение пяти часов, а затем прижигали утюгом, пытаясь выбить признательные показания. В итоге задержанному мужчине пришлось оговорить себя, рассказали авторы канала.