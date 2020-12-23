Верховный суд Башкортостана прекратил административное дело защитницы Куштау

Верховный суд Башкортостана прекратил производство по административному делу экоактивистки Диляры Ахуньяновой, участвовавшей в защите шихана Куштау от уничтожения. Об этом сообщил партнер «Апологии протеста» Александр Передрук.

Первоначально Альшеевский районный суд Башкортостана признал Ахуньянову виновной в проведении публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП), так как она не подала уведомление о пикете на горе. Затем дело переквалифицировали на ч. 5 той же статьи (нарушение правил проведения публичных мероприятий).

В итоге Ахуньяновой назначили штраф размером 5 тысяч рублей, что меньше нижнего предела. «Никакого публичного мероприятия вне границ населенного пункта быть не может, а животным пикетирование не мешало (по крайней мере, их жалоб нет в материалах дела)», — отметили в «Апологии протеста».

Масштабное противостояние на Куштау развернулось в августе. Граждане пытались защитить гору от промышленного уничтожения. Экозащитники удерживали продвижение техники добывающей компании на вершину горы, что привело к столкновениям с «титушками», ЧОПом и полицией.

Были задержаны десятки активистов, многие из них получили аресты. 16 августа глава Башкортостана Радий Хабиров прибыл на Куштау, где объявил о переговорах касательно будущего горы и о том, что постарается сделать так «чтобы арестов больше не было». 2 сентября Куштау признали особо охраняемой природной территорией регионального значения.