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№ 142 от 23 декабря 2020

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Премьер Молдовы объявил об отставке

Политика3

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Премьер-министр Молдовы Ион Кику заявил, что уходит в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я обсудил с руководством страны шаги, необходимые для проведения досрочных парламентских выборов, это необходимо, чтобы решить важные проблемы в стране. В связи с этим я вынес предложение о моей отставке и отставке правительства», — сказал Кику на брифинге.

Накануне он говорил, что прошедшее заседание кабмина в нынешнем составе может стать последним. Кику объяснил это в том числе готовящемся в парламенте рассмотрением вотума недоверия правительству.

За отставку премьера, правительства и проведение досрочных парламентских выборов выступала победившая на президентских выборах Майя Санду. В Кишиневе в связи с этим проходили акции протеста.

Кику стал премьером Молдовы в ноябре прошлого года. Санду была его предшественницей на этом посту.

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Теги:
em, отставка, премьер-министр, молдова

Госдума разрешила Роскомнадзору блокировать YouTube, Facebook и Twitter за «цензуру» и «дискриминацию» российских СМИ

Политика109

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Государственная дума приняла в третьем — окончательном — чтении закон, который дает право Роскомнадзору блокировать интернет-ресурсы, если они допускают «цензуру». Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. Под действие документа подпадают YouTube, Facebook, Twitter и другие популярные сервисы.

Законопроект внесли члены комитета Госдумы по информационной политике во главе с его председателем Александром Хинштейном («Единая Россия»), а также сенатором Алексеем Пушковым.

Согласно законопроекту, Роскомнадзор будет иметь право полностью или частично блокировать ресурсы, которые ограничивают «значимую информацию на территории России по признакам национальности, языка, происхождения», или другим. Под блокировку могут попасть соцсети и сайты за «дискриминацию российских СМИ».

Законом вводится статус «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Согласно проекту закона, генпрокурор и его заместители по согласованию с МИД России смогут присваивать этот статус тем, кого посчитали нарушителями.

Также Госдума приняла в третьем — заключительном — чтении законопроект, обязывающий социальные сети с 1 февраля самостоятельно выявлять и блокировать «противоправный контент».

Документ обязывает соцсети ограничивать доступ к информации, «выражающей „явное неуважение“ к обществу, государству, Конституции России», а также содержащей «призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях».

Также согласно законопроекту, соцсети должны будут сами мониторить контент «в целях выявления и блокировки незаконной информации». Речь идет о материалах с порнографическими изображениями, информации, склоняющей детей к совершению опасных для жизни и незаконных действий, данных о способах изготовления наркотиков, способах совершения самоубийства и другой запрещенной информации. 

Под понятием «социальная сеть» подразумевается интернет-ресурс, доступ к которому «в течение суток составляет более 500 тысяч пользователей в России». Полномочиями по ведению реестра социальных сетей предлагается наделить Роскомнадзор.

Помимо прочего, Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который запрещает финансировать публичные мероприятия — митинги и демонстрации в России — из иностранных источников, а также анонимно и иноагентами. Инициатором закона стал депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин.

Теги:
ng, бешеный принтер, госдума
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