Бурятский депутат рассказал о голодовке теплоэнергетиков в Улан-Удэ. Руководство ТГК это отрицает

В Улан-Удэ рабочие Территориальной генерирующей компании №14 (ТГК-14) объявили голодовку. Об этом «Новой газете» рассказал депутат Народного Хурала Баир Цыренов.

Машина с плакатом у Народного Хурала. Фото предоставил Баир Цыренов

Он отметил, что работники держат голодовку с 21 декабря. Согласно одному из заявлений (имеется в распоряжении «Новой газеты»), рабочие требуют повышения зарплаты, ее индексации с июля прошлого года, выплату 50% льготы на тепловую энергию за 2016 год и установления минимальной месячной тарифной ставки (ММТС) на уровне отраслевого тарифного соглашения. Цыренов затруднился назвать точное число голодающих, однако, по его словам, во фракцию КПРФ в Госдуме направлено больше 230 подобных заявлений.

«Рабочие в принципе уже давно добиваются улучшения условий труда, повышения зарплаты, но активная фаза борьбы у них в этом году началась примерно месяц назад. Они выходили с одиночными пикетами, но на них, по большому счету, особого внимания не обращали», — рассказал он, добавив, что в региональном министерстве экономики регистрировать трудовой спор отказались.

Депутат уточнил, что, несмотря на голодовку, рабочие выходят на смены, так как, если они не сделают этого, город останется без тепла. Он добавил, что после объявления рабочими голодовки региональному министру экономики Екатерине Кочетовой было вынесено представление, согласно которому необходимо зарегистрировать трудовой спор.

При этом на сайте ТГК-14 утверждается, что «официальных уведомлений о проведении каких-то протестных мероприятий на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 от коллектива или отдельных сотрудников не поступало». В сообщении говорится, что в СМИ и социальных сетях выступает только один из грузчиков топливно-транспортного цеха, а профсоюз филиала «Генерация Бурятии» к этому отношения не имеет.

Руководство ТГК добавило, что в правовом поле ведется трудовой спор, он находится на стадии арбитража, «руководство филиала «Генерация Бурятии» и ПАО «ТГК-14» ведет постоянный диалог с первичной профсоюзной организацией и работниками». Согласно сообщению, 1 января этого года ММТС была проиндексирована на 6%, были предприняты и другие меры.