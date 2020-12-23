Берлинская клиника «Шарите» опубликовала в журнале Lancet развернутый отчет о клиническом течении болезни Навального

Берлинская клиника «Шарите», в которой политик Алексей Навальный провел 32 дня, 24 из которых — в реанимации, опубликовала в медицинском журнале Lancet развернутый отчет о клиническом течении болезни пациента. Об этом сообщается на сайте клиники.

«С согласия господина Навального команда врачей ответила на запрос журнала The Lancet и опубликовала отчет о болезни (Навального — ред.)», — говорится в заявлении «Шарите». Врачи утверждают, что клиническая картина при отравлении Навального соответствовала действию боевого отравляющего вещества «Новичок».

Клиника напоминает, что в «Шарите» политик попал 22 августа — через два дня после того, как ему стало плохо в самолете Томск-Москва. Независимые лаборатории Германии, Франции и Швеции заявили, что оппозиционера отравили боевым отравляющим веществом из группы «Новичок», позже, подчеркивают в «Шарите», эти выводы подтвердили и эксперты Организации по запрещению химического оружия.

По данным авторов совместного расследования The Insider, Bellingcat, CNN, Der Spiegel и ФБК, группа сотрудников ФСБ следила за политиком и может быть причастна к его отравлению боевым отравляющим веществом из группы «Новичок».

Навальный накануне опубликовал видео, где представился помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева и попросил Константина Кудрявцева — предполагаемого соучастника покушения на Алексея Навального и сотрудника ФСБ — помочь ему составить отчет начальству. Собеседник политика фактически признался, что участвовал в покушении на его жизнь, и сообщил некоторые детали операции.

Уголовное дело по факту отравления политика и покушения на его жизнь в России до сих пор не заведено.