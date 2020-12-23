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№ 142 от 23 декабря 2020Читать номер
Госдума окончательно приняла закон, который позволит приравнять физлица к «иноагентам»
Госдума приняла в третьем — окончательном — чтении приняла законопроект о физлицах—иностранных агентах, разработанный комиссиями Совета Федерации и Думы, для «недопущения иностранного вмешательства в дела России». Документы опубликованы на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
Авторами выступила группа депутатов и сенаторов, они предлагают уточнить признаки отнесения физических лиц к категории «иностранных агентов».
Согласно законопроекту, физические лица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются «иностранными агентами». Политической деятельностью, уверяют парламентарии и сенаторы, не будет считаться наука, культура, искусство, здравоохранение, защита материнства и детства, социальная поддержка инвалидов, пропаганда здорового образа жизни, защита растительного и животного мира и благотворительность.
Незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием также будут признаваться «иностранными агентами». Им запретят занимать государственные должности, но члены НКО, которых признали «иностранными агентами», все же смогут входить в общественные советы при федеральных ведомствах.
Законопроект предлагает, чтобы СМИ были обязаны маркировать материалы «иноагентов»,
однако это требование не будет распространяться на публикации интернет-пользователей, в том числе блогеров.
Кроме того, физлица будут обязаны подать заявление о включении их в список иноагентов, после чего регулярно отчитываться в Минюсте о своей деятельности, предоставляя данные о расходах и использовании денежных средств и имущества, полученных от иностранных источников.
Накануне Госдума в третьем — окончательном — чтении приняла законопроект о возможности запрета на выдачу сведений, в том числе имущественного характера, о судьях, прокурорах, сотрудниках Следственного комитета (СК), Федеральной службы безопасности (ФСБ) без непосредственной угрозы их безопасности.