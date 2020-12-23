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23 декабря, 19:00

Обсуждаем главные расследования 2020 года. В эфире «Новой» — Грозев, Анин, Соболь

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№ 142 от 23 декабря 2020

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На Алтае сотрудник полиции совершил самоубийство на работе

Общество11

11
 

На Алтае 38-летний участковый МО МВД России «Рубцовский» совершил самоубийство на работе. Об этом сообщает местное издание «Банфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По данным «КП-Барнаул», погибшего обнаружили 21 декабря в его кабинете. Он оставил предсмертную записку: «Автомобиль отдайте Д., трубу матери, пусть отдаст ее В. Бумагу выкинуть и порвать». 

Издание отмечает, что через три дня после случившегося мужчину должны были уволить из органов по выслуге лет — за месяц он подал соответствующий рапорт.

38-летний мужчина работал старшим участковым уполномоченным полиции с мая этого года, в органах полиции — с 2011 года. Собеседник «КП-Барнаул» заявил, что начальство выступило против увольнения по выслуге лет и что полицейскому не положены никакие выплаты, так как он допустил «„фальсификацию“ при административном делопроизводстве».

Теги:
ng, полиция, самоубийство, алтай

В России за сутки выявили еще 27250 новых случаев COVID

Общество58

58
 

В России за сутки выявили 27250 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне, 22 декабря, за сутки во всей стране выявили 28776 новых случаев COVID.

Общее число всех случаев заражения коронавирусом в России за все время пандемии выросло до 2 933 753. В Москве за последний день выявили 5652 новых заболевших COVID-19 — это на 1585 меньше, чем накануне.

В Санкт-Петербурге выявили 3749 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, в Московской области — 1540, в Нижегородской области — 498, в Псковской области — 416.

Число жертв коронавируса за все время пандемии достигло 52461, за последние сутки от COVID умерли 549 человек.

За прошедшую неделю установлен новый рекорд по числу случаев заражения COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По ее подсчетам, за неделю во всем мире коронавирус выявили у более 4,6 млн человек, это на 6% больше, чем неделей ранее.

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 78 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Больше всего заразившихся в США (более 18,2 млн), Индии (более 10 млн) и Бразилии (более 7,3 млн). Россия находится на четвертом месте по числу случаев заражения COVID.

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Теги:
ng, COVID-19, коронавирус
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