На Алтае сотрудник полиции совершил самоубийство на работе

На Алтае 38-летний участковый МО МВД России «Рубцовский» совершил самоубийство на работе. Об этом сообщает местное издание «Банфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По данным «КП-Барнаул», погибшего обнаружили 21 декабря в его кабинете. Он оставил предсмертную записку: «Автомобиль отдайте Д., трубу матери, пусть отдаст ее В. Бумагу выкинуть и порвать».

Издание отмечает, что через три дня после случившегося мужчину должны были уволить из органов по выслуге лет — за месяц он подал соответствующий рапорт.

38-летний мужчина работал старшим участковым уполномоченным полиции с мая этого года, в органах полиции — с 2011 года. Собеседник «КП-Барнаул» заявил, что начальство выступило против увольнения по выслуге лет и что полицейскому не положены никакие выплаты, так как он допустил «„фальсификацию“ при административном делопроизводстве».