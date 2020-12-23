В России за сутки выявили еще 27250 новых случаев COVID

В России за сутки выявили 27250 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне, 22 декабря, за сутки во всей стране выявили 28776 новых случаев COVID.

Общее число всех случаев заражения коронавирусом в России за все время пандемии выросло до 2 933 753. В Москве за последний день выявили 5652 новых заболевших COVID-19 — это на 1585 меньше, чем накануне.

В Санкт-Петербурге выявили 3749 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, в Московской области — 1540, в Нижегородской области — 498, в Псковской области — 416.

Число жертв коронавируса за все время пандемии достигло 52461, за последние сутки от COVID умерли 549 человек.

За прошедшую неделю установлен новый рекорд по числу случаев заражения COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По ее подсчетам, за неделю во всем мире коронавирус выявили у более 4,6 млн человек, это на 6% больше, чем неделей ранее.

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 78 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Больше всего заразившихся в США (более 18,2 млн), Индии (более 10 млн) и Бразилии (более 7,3 млн). Россия находится на четвертом месте по числу случаев заражения COVID.