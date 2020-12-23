Экс-заключенного ИК-2 в Калмыкии приговорили к 5,5 годам лишения свободы по делу о создании террористического сообщества в колонии

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 5,5 годам лишения свободы 31-летнего бывшего заключенного, уроженца Нальчика Михаила Жигунова по делу о террористическом сообществе в колонии №2 в Калмыкии. Об этом сообщает «Кавказский узел».

Жигунова признали виновным по ч. 2 ст. 205.4 УК (организация террористического сообщества и участие в нем). Сообщество, по версии следствия, заключенные создали на территории ИК-2. Его дело рассматривали в особом порядке, без исследования доказательств.

Следствие заявило, что Жигунов в марте 2015 года вступил в состав террористического сообщества в колонии, где отбывал наказание. Он, утверждают силовики, стал обучаться арабскому языку, проходить идеологическую подготовку, читал «экстремистские материалы».

В октябре 2016 года руководитель сообщества назначил Жигунова ответственным за соблюдение порядка и разрешение конфликтов между осужденными, он, как утверждает следствие, исполнял эти функции до 6 октября 2017 года, когда вышел из его состава в связи с отбытием наказания. Максимальное наказание по ч. 2 ст. 205.4 УК составляет 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело возбудили в конце ноября 2019 года. По делу о создании террористического сообщества в исправительной колонии №2 в Калмыкии проходит несколько десятков человек (как подсчитала «Медиазона» — 44 участников террористического сообщества «Джамаат»), в том числе жители Кабардино-Балкарии, Дагестана и Ставрополья. СК утверждал, что у группировки сменилось шестеро лидеров, а в самой ней состояло более 100 человек.