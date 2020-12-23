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23 декабря, 19:00

Обсуждаем главные расследования 2020 года. В эфире «Новой» — Грозев, Анин, Соболь

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№ 142 от 23 декабря 2020

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Трамп помиловал 15 человек. Среди них — два фигуранта дела о вмешательстве России в выборы 2016 года

Общество2

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Действующий президент США Дональд Трамп подписал указ о помиловании 15 человек и смягчении приговоров еще пятерым людям. Об этом сообщает Белый Дом. 

Среди помилованных — экс-советник предвыборного штаба Трампа Джордж Пападопулос и гражданин Нидерландов Алекс ван дер Цваан, зять российского миллиардера Германа Хана, которые фигурировали в расследовании о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Им вменили дачу ложных показаний.

Приговор Пападопулосу вынесли в 2018 году, его приговорили к 14 дням тюрьмы. Он признал свою вину в даче ложных показаний и сотрудничал со следствием. Ван дер Цваан получил 30 дней лишения свободы. 

Ранее Трамп помиловал своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна, который тоже обвинялся по делу о возможном вмешательстве России в выборы. До этого Трамп смягчил приговор другому фигуранту — своему бывшему советнику Роджеру Стоуну.

Расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы президента США в 2016 году занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. Он пришел к выводу, что сговора между Трампом и российскими властями не было. Россия, в свою очередь, любое вмешательство в выборы отрицала. Мюллер впоследствии закрыл дело и подал в отставку. 

Теги:
помилование, трамп, em
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