Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов вернулся в Москву после года службы в армии

Колумбия выслала из страны двух российских дипломатов из-за нарушения Венской конвенции. Об этом сообщается на сайте МИД страны.

Директор миграционной службы Колумбии Хуан Франсиско Эспиноса, слова которого приводит РИА Новости, рассказал, что российские дипломаты покинули страну 8 декабря. МИД государства отметил, что Россия предприняла ответные меры и потребовала отозвать сотрудников колумбийской дипмиссии. В МИД Колумбии добавили, что, несмотря на произошедшее, цель страны — поддерживать хорошие отношения с Россией и сотрудничать с ней.

Газета Tiempo со ссылкой на источники сообщает, что высланных дипломатов зовут Александр Паристов и Александр Белоусов, их заподозрили в шпионаже. Издание Semana утверждает, что расследование велось в рамках операции «Энигма» в течение двух лет.

На прошлой неделе Болгария объявила персоной нон грата российского дипломата. Власти страны заявили, что он собирал информацию, составляющую государственную тайну.