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23 декабря, 19:00

Обсуждаем главные расследования 2020 года. В эфире «Новой» — Грозев, Анин, Соболь

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№ 142 от 23 декабря 2020

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Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов вернулся в Москву после года службы в армии

Общество529

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Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального Руслан Шаведдинов вернулся из армии. Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в твиттере.

«Медиазона» уточняет, что самолет приземлился в московском аэропорту «Домодедово». Шаведдинов год служил на архипелаге Новая Земля в Северном Ледовитом океане.

Шаведдинова забрали в армию в конце 2019 года после обыска и допроса, он примерно сутки не выходил на связь. Сотрудника ФБК отправили на срочную службу, хотя суд не успел рассмотреть его заявление об отсрочке. В феврале Мещанский районный суд Москвы признал законными действия военного комиссариата, призвавшего Шаведдинова в армию.

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Теги:
армия, шаведдинов, em

МИД Колумбии заявил о высылке двух российских дипломатов из-за нарушения Венской конвенции

Общество543

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Колумбия выслала из страны двух российских дипломатов из-за нарушения Венской конвенции. Об этом сообщается на сайте МИД страны. 

Директор миграционной службы Колумбии Хуан Франсиско Эспиноса, слова которого приводит РИА Новости, рассказал, что российские дипломаты покинули страну 8 декабря. МИД государства отметил, что Россия предприняла ответные меры и потребовала отозвать сотрудников колумбийской дипмиссии. В МИД Колумбии добавили, что, несмотря на произошедшее, цель страны — поддерживать хорошие отношения с Россией и сотрудничать с ней. 

Газета Tiempo со ссылкой на источники сообщает, что высланных дипломатов зовут Александр Паристов и Александр Белоусов, их заподозрили в шпионаже. Издание Semana утверждает, что расследование велось в рамках операции «Энигма» в течение двух лет. 

На прошлой неделе Болгария объявила персоной нон грата российского дипломата. Власти страны заявили, что он собирал информацию, составляющую государственную тайну.

Теги:
em, высылка, российские дипломаты, россия, колумбия
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