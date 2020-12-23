Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

23 декабря, 19:00

Обсуждаем главные расследования 2020 года. В эфире «Новой» — Грозев, Анин, Соболь

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 142 от 23 декабря 2020

Читать номер

МИД Колумбии заявил о высылке двух российских дипломатов из-за нарушения Венской конвенции

Общество2

2
 

Колумбия выслала из страны двух российских дипломатов из-за нарушения Венской конвенции. Об этом сообщается на сайте МИД страны. 

Директор миграционной службы Колумбии Хуан Франсиско Эспиноса, слова которого приводит РИА Новости, рассказал, что российские дипломаты покинули страну 8 декабря. МИД государства отметил, что Россия предприняла ответные меры и потребовала отозвать сотрудников колумбийской дипмиссии. В МИД Колумбии добавили, что, несмотря на произошедшее, цель страны — поддерживать хорошие отношения с Россией и сотрудничать с ней. 

Газета Tiempo со ссылкой на источники сообщает, что высланных дипломатов зовут Александр Паристов и Александр Белоусов, их заподозрили в шпионаже. Издание Semana утверждает, что расследование велось в рамках операции «Энигма» в течение двух лет. 

На прошлой неделе Болгария объявила персоной нон грата российского дипломата. Власти страны заявили, что он собирал информацию, составляющую государственную тайну.

Теги:
em, высылка, российские дипломаты, россия, колумбия

Во Франции мужчина убил трех жандармов, прибывших к его дому из-за сообщений о домашнем насилии

Общество576

576
 

Во французском департаменте Пюи-де-Дом 48-летний мужчина устроил стрельбу, в результате которой погибли три жандарма. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на местную прокуратуру. 

Еще один правоохранитель был ранен. Жандармы прибыли на место около 00:00 по местному времени (02:00 мск) из-за сообщений о домашнем насилии. Мужчина также поджег дом, в связи с чем на место прибыли и пожарные. 

Жандармы пытались спасти женщину, которая пряталась от мужчины. В прокуратуре добавили, что, по предварительным данным, она уже находится в безопасном месте. 

Устроивший стрельбу мужчина был уже известен местым властям из-за проблем, связанных с опекой над детьми, уточнили в префектуре Пюи-де-Дом. Там добавили, что прошедшая ночью операция — часть системной борьбы с насилием в семье. 

Теги:
стрельба, франция, em
Больше интересного в вашей ленте
"Бригада" самый дорогой российский сериал в истории. Сколько заработали звёзды на съемках сериала
Вы будете видеть меньше такого
"Смысла нет постоянно себя утруждать": 5 мудрых рубаи Омара Хайяма, в которых вся правда жизни
Вы будете видеть меньше такого
Топ смешных и странных фотографий, над которыми смеются миллионы! Смеялись с мужем целый день.
Вы будете видеть меньше такого
Открыла для себя новую панировку для котлет или любого мяса: никаких сухариков, муки или манки (делюсь)
Вы будете видеть меньше такого
Тёща показала как лепить пельмени очень быстро. Без покупных форм и муторной лепки. Даже скалка не нужна
Вы будете видеть меньше такого
Советы лингвиста: 5 книг, которые так и просятся под ёлочку
Вы будете видеть меньше такого
Тепловентилятор (без эл.питания), который сам для себя генерирует энергию от котла/печи. Экономит топливо
Вы будете видеть меньше такого
Стратегия работы инвестора во время экономического кризиса
Вы будете видеть меньше такого
Показываю три свои самоделки из 10 литровых пластиковых канистр
Вы будете видеть меньше такого
Людмила Гурченко - не смогла понять ее как актрису и человека
Вы будете видеть меньше такого
В России таких машин нет! Почему в Турции покупают этот автомобиль, и мы тоже его купили
Вы будете видеть меньше такого
Сгорел дом Барковых в Касимове. Найдут ли виновных?
Вы будете видеть меньше такого
Три актрисы советского кино, которые уехали за границу и не пожалели об этом: как они живут сейчас и кем работают
Вы будете видеть меньше такого
Тест: Сможете ли вы правильно написать 25 слов на русском языке
Вы будете видеть меньше такого
«Погода гуляет сама по себе»: Вильфанд предупредил о надвигающихся морозах
Вы будете видеть меньше такого
Изготовление регулятора температуры жала паяльника
Вы будете видеть меньше такого
Радиоизотопные термоэлектрические генераторы. Почему они никогда не будут доступны для частного использования
Вы будете видеть меньше такого
Лилии и лилейники: что выбрать?
Вы будете видеть меньше такого
7 звезд, которые помешаны на чистоте
Вы будете видеть меньше такого
Эти биатлонисты ворвались в мировую элиту и превосходят топов. Запомните их имена
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera