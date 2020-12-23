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№ 142 от 23 декабря 2020Читать номер
МИД Колумбии заявил о высылке двух российских дипломатов из-за нарушения Венской конвенции
Колумбия выслала из страны двух российских дипломатов из-за нарушения Венской конвенции. Об этом сообщается на сайте МИД страны.
Директор миграционной службы Колумбии Хуан Франсиско Эспиноса, слова которого приводит РИА Новости, рассказал, что российские дипломаты покинули страну 8 декабря. МИД государства отметил, что Россия предприняла ответные меры и потребовала отозвать сотрудников колумбийской дипмиссии. В МИД Колумбии добавили, что, несмотря на произошедшее, цель страны — поддерживать хорошие отношения с Россией и сотрудничать с ней.
Газета Tiempo со ссылкой на источники сообщает, что высланных дипломатов зовут Александр Паристов и Александр Белоусов, их заподозрили в шпионаже. Издание Semana утверждает, что расследование велось в рамках операции «Энигма» в течение двух лет.
На прошлой неделе Болгария объявила персоной нон грата российского дипломата. Власти страны заявили, что он собирал информацию, составляющую государственную тайну.
Теги:em, высылка, российские дипломаты, россия, колумбия
Во Франции мужчина убил трех жандармов, прибывших к его дому из-за сообщений о домашнем насилии
Во французском департаменте Пюи-де-Дом 48-летний мужчина устроил стрельбу, в результате которой погибли три жандарма. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на местную прокуратуру.
Еще один правоохранитель был ранен. Жандармы прибыли на место около 00:00 по местному времени (02:00 мск) из-за сообщений о домашнем насилии. Мужчина также поджег дом, в связи с чем на место прибыли и пожарные.
Жандармы пытались спасти женщину, которая пряталась от мужчины. В прокуратуре добавили, что, по предварительным данным, она уже находится в безопасном месте.
Устроивший стрельбу мужчина был уже известен местым властям из-за проблем, связанных с опекой над детьми, уточнили в префектуре Пюи-де-Дом. Там добавили, что прошедшая ночью операция — часть системной борьбы с насилием в семье.