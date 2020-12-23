Во Франции мужчина убил трех жандармов, прибывших к его дому из-за сообщений о домашнем насилии

Во французском департаменте Пюи-де-Дом 48-летний мужчина устроил стрельбу, в результате которой погибли три жандарма. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на местную прокуратуру.

Еще один правоохранитель был ранен. Жандармы прибыли на место около 00:00 по местному времени (02:00 мск) из-за сообщений о домашнем насилии. Мужчина также поджег дом, в связи с чем на место прибыли и пожарные.

Жандармы пытались спасти женщину, которая пряталась от мужчины. В прокуратуре добавили, что, по предварительным данным, она уже находится в безопасном месте.

Устроивший стрельбу мужчина был уже известен местым властям из-за проблем, связанных с опекой над детьми, уточнили в префектуре Пюи-де-Дом. Там добавили, что прошедшая ночью операция — часть системной борьбы с насилием в семье.