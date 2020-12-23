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№ 142 от 23 декабря 2020Читать номер
Во Франции мужчина убил трех жандармов, прибывших к его дому из-за сообщений о домашнем насилии
Во французском департаменте Пюи-де-Дом 48-летний мужчина устроил стрельбу, в результате которой погибли три жандарма. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на местную прокуратуру.
Еще один правоохранитель был ранен. Жандармы прибыли на место около 00:00 по местному времени (02:00 мск) из-за сообщений о домашнем насилии. Мужчина также поджег дом, в связи с чем на место прибыли и пожарные.
Жандармы пытались спасти женщину, которая пряталась от мужчины. В прокуратуре добавили, что, по предварительным данным, она уже находится в безопасном месте.
Устроивший стрельбу мужчина был уже известен местым властям из-за проблем, связанных с опекой над детьми, уточнили в префектуре Пюи-де-Дом. Там добавили, что прошедшая ночью операция — часть системной борьбы с насилием в семье.
Израильский Кнессет вновь досрочно распустился. В стране пройдут четвертые парламентские выборы за два года
В Израиле автоматически распустился Кнессет (парламент) из-за отсутствия договоренности по бюджету на 2020 год. Об этом сообщает The Times of Israel.
Досрочные парламентские выборы автоматически назначены на 23 марта 2021 года. Дата может измениться, если за это проголосуют депутаты.
Договоренности не были достигнуты из-за разногласий между партиями «Ликуд» премьера страны Беньямина Нетаньяху и «Кахоль-лаван» Бени Ганца. Как отмечает газета, они попытались создать коалиционное правительство, однако впоследствии лидеры обвинили друг друга в нарушении соглашений.
Следующие парламентские выборы станут в Израиле четвертыми за последние два года. Предыдущие состоялись в марте. До этого, после внеочередных выборов в сентябре прошлого года, у Нетаньяху и Ганца не получилось по очереди сформировать правительство, для которого нужна поддержка 61 депутата.