Израильский Кнессет вновь досрочно распустился. В стране пройдут четвертые парламентские выборы за два года

В Израиле автоматически распустился Кнессет (парламент) из-за отсутствия договоренности по бюджету на 2020 год. Об этом сообщает The Times of Israel.

Досрочные парламентские выборы автоматически назначены на 23 марта 2021 года. Дата может измениться, если за это проголосуют депутаты.

Договоренности не были достигнуты из-за разногласий между партиями «Ликуд» премьера страны Беньямина Нетаньяху и «Кахоль-лаван» Бени Ганца. Как отмечает газета, они попытались создать коалиционное правительство, однако впоследствии лидеры обвинили друг друга в нарушении соглашений.

Следующие парламентские выборы станут в Израиле четвертыми за последние два года. Предыдущие состоялись в марте. До этого, после внеочередных выборов в сентябре прошлого года, у Нетаньяху и Ганца не получилось по очереди сформировать правительство, для которого нужна поддержка 61 депутата.