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№ 142 от 23 декабря 2020Читать номер
Что произошло за ночь 23 декабря. Коротко
«Новая газета»редакция
- В Израиле автоматически распустился Кнессет (парламент) из-за отсутствия договоренностей по бюджету. Досрочные выборы в стране назначены на 23 марта следующего года. Они станут четвертыми выборами в Кнессет за два года.
- Двух российских дипломатов выслали из Колумбии за нарушение Венской конвенции. МИД страны не раскрыл деталей произошедшего, однако газета Tiempo утверждает, что высланных дипломатов зовут Александр Парисов и Александр Белоусов, их заподозрили в шпионаже. Россия ответила зеркально, отметили в МИД Колумбии, однако само посольство информацию не прокомментировало.
- Всемирная организация здравоохранения заявила, что число заразившихся коронавирусом в мире выросло за прошлую неделю более чем на 4,6 млн, это самый высокий показатель за пандемию. Умерли от инфекции во всем мире за неделю свыше 79 тысяч человек. По данным университета Хопкинса, за все время пандемии коронавирусом заразился каждый сотый житель Земли.
- В Москве за сутки скончались от коронавируса еще 73 человека. Общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 10 613.
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Теги:коронавирус, колумбия, россия, российские дипломаты, израиль, em
Государство перестанет владеть контрольным пакетом в «Первом канале»
Президент России Владимир Путин подписал указ о снижении доли государства в «Первом канале». Теперь она должна составлять не более 34%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Решение об увеличении уставного капитала Первого канала принято ввиду «необходимости его финансового оздоровления», уточнили в пресс-службе.
«Первый канал по-прежнему остается одним из ключевых медиаактивов государства и лидеров отрасли, государственный контроль над которым будет не только гарантирован сохранением предусмотренных указом 34% акций в собственности РФ, но дополнительно усилен путем внедрения механизма „золотой акции“», — заявили в Минцифры.
В ведомстве РБК добавили, что новым председателем Совета директоров «Первого канала» будет помощник президента России Максим Орешкин — такое решение там объяснили «необходимостью финансового оздоровления».
«Столь высокий уровень представительства государства в совете директоров компании является дополнительным подтверждением факта того, что „Первый канал“ по-прежнему остается одним из ключевых медиаактивов государства», — заявили в ведомстве.
Ранее указ президента о снижении доли государства в Первом канале «в целях повышения финансовой устойчивости» был опубликован в системе «Консультант Плюс». На официальном портале правовой информации и на сайте Кремля такой указ пока не разместили.
Согласно документу в «Консультант Плюсе», взнос в уставной капитал канала сделает частный акционер, в результате доля государства снизится и составит не менее 34%.
Сейчас государство контролирует 51% «Первого канала». Национальной медиа группе принадлежит 29%, владелец оставшихся 20% достоверно не известен. До сентября 2020 года этот пакет принадлежал ВТБ, который весной 2019 года приобрел его у бизнесмена Романа Абрамовича. Однако ВТБ объявил о том, что перестал быть акционером канала и не сообщил, кому передал свои 20%.