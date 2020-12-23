Что произошло за ночь 23 декабря. Коротко

Президент России Владимир Путин подписал указ о снижении доли государства в «Первом канале». Теперь она должна составлять не более 34%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Решение об увеличении уставного капитала Первого канала принято ввиду «необходимости его финансового оздоровления», уточнили в пресс-службе.

«Первый канал по-прежнему остается одним из ключевых медиаактивов государства и лидеров отрасли, государственный контроль над которым будет не только гарантирован сохранением предусмотренных указом 34% акций в собственности РФ, но дополнительно усилен путем внедрения механизма „золотой акции“», — заявили в Минцифры.

В ведомстве РБК добавили, что новым председателем Совета директоров «Первого канала» будет помощник президента России Максим Орешкин — такое решение там объяснили «необходимостью финансового оздоровления».

«Столь высокий уровень представительства государства в совете директоров компании является дополнительным подтверждением факта того, что „Первый канал“ по-прежнему остается одним из ключевых медиаактивов государства», — заявили в ведомстве.

Ранее указ президента о снижении доли государства в Первом канале «в целях повышения финансовой устойчивости» был опубликован в системе «Консультант Плюс». На официальном портале правовой информации и на сайте Кремля такой указ пока не разместили.

Согласно документу в «Консультант Плюсе», взнос в уставной капитал канала сделает частный акционер, в результате доля государства снизится и составит не менее 34%.

Сейчас государство контролирует 51% «Первого канала». Национальной медиа группе принадлежит 29%, владелец оставшихся 20% достоверно не известен. До сентября 2020 года этот пакет принадлежал ВТБ, который весной 2019 года приобрел его у бизнесмена Романа Абрамовича. Однако ВТБ объявил о том, что перестал быть акционером канала и не сообщил, кому передал свои 20%.