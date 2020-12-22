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№ 141 от 21 декабря 2020

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Скончался кинорежиссер Борис Бушмелев

Общество13

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Кинорежиссер и художник Борис Бушмелев, известный своими фильмами «Цветик-семицветик» и «Вечерний лабиринт», умер на 84-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Скрин: видео о выставке Бориса Бушмелева

«На 84-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино, сценариста, художника Бушмелева Бориса Геннадиевича», — говорится в заявлении. Причина смерти не сообщается.

Бушмелев родился 22 мая 1937 года в Москве. Он окончил географический факультет МГУ (1960) и режиссерский факультет ВГИКа (1969, мастерская Кулешова и Хохловой).

Кинорежиссер снимал игровые фильмы — «Колесо», «Цветик-семицветик», «Страдания молодого Геркулесова», «Какая наглость», «Вечерний лабиринт», «Зудов, вы уволены!», «Арбатский мотив», «Наш американский Боря», а также фильмы-спектакли, такие как «Заноза» и «Сказки А.С.Пушкина».

Бушмелев — автор сценария мультипликационного фильма «Сон автолюбителя» и документальных фильмов «Шагал», «Малевич». «Репин».

Теги:
ng, режиссеры, смерть
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