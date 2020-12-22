Сотрудники СК провели обыск в доме матери Петра Верзилова

Сотрудники Следственного комитета (СК) России провели обыск у матери участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова. Об этом «Новой газете» рассказал адвокат «Агоры» Леонид Соловьев.

Силовики приехали в деревню Видогощи в Тверской области (220 км от Москвы). По словам адвоката, обыск проходил в рамках дела о массовых беспорядках (ст. 212 УК), которое возбудили по итогам массовых протестов в Москве летом 2019-го года, к этому также прибавилось то, что на Верзилова завели уголовное дело о неуведомление о двойном гражданстве (330.2 УК).

«Обыск проводили почти два часа, но по факту так ничего и не изъяли», — продолжил адвокат. Он добавил, что никаких протоколов и обязательств о явке матери Верзилова силовики не оставляли. Соловьев будет подавать жалобу на действия сотрудников СК.

Как передает «Медиазона» слова Верзилова, свой визит силовики объяснили «проверкой в рамках некой оперативной информации»; сотрудники СК интересовались у матери, где лежит ее канадский паспорт и каким образом она его получила, как она путешествует по миру, какие у нее «связи с различными спецслужбами».

Против издателя «Медиазоны» Верзилова завели уголовное дело о неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства в июле этого года. Допрос по этому делу проводил тот же следователь, который пришел к Верзилову с обыском в июне в рамках «московского дела» (ст. 212 и 318 УК).

Как передавала тогда «Медиазона», сотрудники СК тогда заявляли Верзилову, что он «организатор массовых беспорядков, а не участник». Впрочем, через шесть часов допроса его отпустили в статусе свидетеля, однако на выходе из отдела на него напал провокатор и его снова задержали, а затем арестовали на 15 суток по статье о мелком хулиганстве.