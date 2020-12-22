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№ 141 от 21 декабря 2020

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Россия отправила 300 военных инструкторов в ЦАР «для обучения военнослужащих национальной армии»

Политика8

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Россия направила в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) 300 военных инструкторов «для обучения военнослужащих национальной армии». Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.

«Россия в рамках оказания содействия Банги в вопросах укрепления обороноспособности Центральноафриканской Республики оперативно откликнулась на просьбу ее руководства и направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии», — сообщается в заявлении МИД.

В ведомстве уверили, что «для отражения натиска незаконных вооруженных формирований» был задействован контингент Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР — отмечается, что он тесно сотрудничает с подразделениями республиканской армии. Обо всем, по словам МИД, был уведомлен комитет Совбеза ООН, также решается вопрос о переброске в ЦАР части миротворцев из миссии ООН в Южном Судане и военных из Руанды.

«Призываем все конструктивные политические силы ЦАР к диалогу, мирному урегулированию спорных вопросов, связанных с подготовкой к всеобщим выборам», — прокомментировали ситуацию в МИД.

В ЦАР 27 декабря пройдут президентские и парламентские выборы. Сейчас пост президента занимает Фостен-Арканж Туадера. На прошлой неделе три вооруженные группировки повстанцев ЦАР объединились в антиправительственную «Коалицию патриотов за перемены». Цель коалиции — помешать действующему президенту переизбраться на второй срок.

Правительство ЦАР обвинило в попытке госпереворота бывшего президента республики Франсуа Бозизе. Как отмечает МИД в своем заявлении, Конституционный суд запретил экс-президенту участвовать в выборах в 2020 году.

Теги:
ng, военные, центральноафриканская республика
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