Продюсера Youtube-канала «Навальный LIVE» арестовали на семь суток за «неповиновение сотруднику полиции»

Продюсера Youtube-канала «Навальный LIVE» Ольгу Ключникову, которую задержали 21 декабря у дома предполагаемого отравителя политика Алексея Навального, арестовали на семь суток. Об этом сообщили в телеграме «Навальный LIVE».

«Продюсер нашего канала Ольга Ключникова получила 7 суток ареста по статье 19.3 КоАП РФ „Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции“.», — говорится в сообщении.

ОБНОВЛЕНО 20:23 Оператора и режиссера прямых эфиров на «Навальный LIVE» Акима Керимова также арестовали на семь суток по статье 19.3 КоАП.

Накануне также задержали и Юриста ФБК Любовь Соболь, которую впоследствии отпустили из отдела полиции, и сотрудника YouTube-канала «Навальный LIVE» Акима Керимова. Соболь находилась рядом с домом Константина Кудрявцева — предполагаемого соучастника покушения на Алексея Навального и сотрудника ФСБ.

Соболь приехала к дому Кудрявцева после того, как Алексей Навальный сообщил о разговоре с предполагаемым членом специальной группы оперативников ФСБ. Позже у главного здания спецслужбы на Лубянке в Москве начались пикеты, некоторых участников задержали.

По данным авторов совместного расследования The Insider, Bellingcat, CNN, Der Spiegel и ФБК, группа следила за политиком и может быть причастна к его отравлению боевым отравляющим веществом из группы «Новичок». Юрист ФБК рассказала, что силовики приехали к дому Кудрявцева через десять минут после публикации разговора.

Навальный вчера опубликовал видео, где представился помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева и попросил Кудрявцева помочь ему составить отчет начальству. Собеседник политика фактически признался, что участвовал в покушении на его жизнь, и сообщил некоторые детали операции.