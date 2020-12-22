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№ 141 от 21 декабря 2020Читать номер
Силовики в Ингушетии вынуждают мать Аишы Ажиговой, пострадавшей от домашнего насилия, отказаться от апелляционной жалобы
«Новая газета»редакция
Мать 8-летней Аишы Ажиговой Лидия Ажигова подала жалобу в Следственный Комитет России. Женщина заявила, что на нее оказывается давление со стороны следователя. Об этом «Новой газете» сообщила пресс-секретарь «Правовой инициативы» Ксения Бабич.
Лидия Ажигова заявила, что 22 декабря следователь местного СК Могушков И.Н. выехал по месту ее проживания и потребовал от женщины подписать отказ от апелляционной жалобы. «Следователь несколько раз приезжал к Лидии Ажиговой и говорил, что ей „еще тут жить“, намекая на возможные проблемы, которые у нее будут», — заявили «Новой» в «Правовой инициативе».
Сам следователь считает, что у потерпевшей Лидии Ажиговой были «проблемы с делом», «большие проблемы с доказательствами в отношении второго фигуранта уголовного дела Марзиева И.», выяснила адвокат проекта «Правовая инициатива» Ольга Гнездилова.
Гнездилова отметила, что эпизод, по которому девочке после побоев и истязаний диагностировали сухой некроз тканей правой кисти и ампутацию, не был вменен обвиняемым.
Сунженский районный суд Республики Ингушетия 20 ноября этого года внес приговор в отношении фигурантов дела об истязании Аиши Ажиговой — 36-летней женщины и ее 44-летнего сожителя. Они обвинялись по ч. 3 ст. 111 УК — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Суд признал фигурантов виновными в истязаниях ребенка: женщину приговорили к шести годам общего режима, ее гражданского мужа — к двум с половиной годам строгого режима.
По версии следствия, с декабря 2018 года по июль 2019-го женщина — родная тетя Аиши Ажиговой со стороны отца, с которой она жила после развода родителей — и ее гражданский муж систематически избивали девочку. Они связали руки ребенка веревкой и на некоторое время подвесили за деревянную балку перекрытия навеса. Следователи выяснили, что тетя насильно усадила Аишу Ажигову на разогретую металлическую крышку газовой печи.
После многочисленных травм девочку была доставлена доставили в больницу. У нее было множество ожогов и порезов, врачам пришлось ампутировать ей правую кисть.