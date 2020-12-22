Власти Крыма заявили, что полуостров технически не готов принимать воду с Украины

В Крыму намерены решать проблемы водообеспечения региона без Украины, поскольку полуостров технически не готов принять днепровскую воду по Северо-Крымскому каналу. Об этом журналистам заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

«Даже если предположить, что это возможно, мы не готовы будем ее принять. Для этого нужно опять строить новые водоводы, станции приема. Это колоссальные средства. У нас есть свой план, он непростой, президент России уделяет внимание решению проблем с водой в Крыму, знает в деталях все проблемы. Так что все будет решено», — заявил Константинов.

Он также обратил внимание на вопросы экологической безопасности крымчан в случае приема днепровской воды. «Это для нас крайне опасно. Какой-то химии туда добавят, которая через два-три года даст эффект… Никакая вода с Украины нам не нужна», — уверил спикер крымского парламента.

В Украине, в свою очередь, заявили о готовности поставлять воду в цистернах для жителей Крыма по призыву гуманитарной миссии ООН и Международного комитета Красного Креста. В частности, об этом в интервью изданию «Общественное» заявил вице-премьер Украины, замглавы делегации Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе Алексей Резников.

На полуострове обострились проблемы с водой после перекрытия украинскими властями Северо-Крымского канала в 2014 году. К осени 2020 года ряд крымских водохранилищ практически полностью обмелели, из-за этого в большинстве регионов Крыма граждан стали переводить на ограниченный график водоснабжения.

В правительстве РФ утвердили масштабный план по водоснабжению региона, стоимостью более 50 млрд рублей, включающий в себя множество проектировочных и строительных мероприятий. При этом, судя по заявлениям первых лиц, в Москве решили сделать вариант с опреснением морской воды для Крыма с помощью специальных установок запасным, поскольку добыча подземных вод на порядок дешевле и проще.

В частности, об этом говорил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин по итогам своего визита на полуостров и президент России Владимир Путин на минувшей большой пресс-конференции.

Однако крымские власти продолжают лоббировать более дорогой вариант решения проблемы, заявляя, что региону необходимо строительство как минимум пяти опреснителей, стоимость одного их которых, по подсчетам специалистов, может достигать 30 млрд. рублей.

Александр Егоров, Симферополь