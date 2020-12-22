Коронавирус, поправки к Конституции и боевые действия в Нагорном Карабахе — ВЦИОМ назвал ключевые события 2020 года

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса «Итоги 2020 года». Жители России ответили на вопросы социологов о самых значительных фигурах года и ключевых событиях.

Словом года респонденты назвали коронавирус (61%), поправки к Конституции (29%), третье место разделили самоизоляция, дистанционное обучение и врачи (по 23% соответственно). Такие результаты объясняются распространением пандемии COVID-19 по России в во всем мире, а также голосованием по поправкам к Конституции, которое прошло в июне–июле 2020 года.

Главным международным событием опрошенные назвали пандемию коронавируса (42%), боевые действия в Нагорном Карабахе и подписание лидерами трех стран мирного соглашение (28%), принятие поправок к Конституции (25%), разработку российской вакцины «Спутник V» от COVID-19 (25%), а также президентские выборы в Беларуси и протесты, которые последовали после этого (23%).

Также в список мировых событий попали президентские выборы в США (19%). Три главные победы 2020 года — изобретение вакцины (10%), соглашение в Нагорном Карабахе (8%) и 75-летие Победы (4%).

Политиком года россияне назвали президента России Владимира Путина (38%). Далее идут Михаил Мишустин (17%), Сергей Шойгу (15%), Сергей Лавров (9%), Владимир Жириновский (7%) и Алексей Навальный (4%) — в опросе прошлого года он не фигурировал в списке «политиков года» по версии ВЦИОМ.

В топ самых популярных YouTube-каналов 2020 года вошли «ВДудь» (4%) и «Редакция» (2%). В целом две трети россиян (66%) считают, что уходящий год был для них и семьи трудным — 30% опрошенных назвали его очень плохим, еще 36% — скорее трудным. Скорее хорошим или удачным для себя и своей семьи год назвали только 33% респондентов.

Лидером среди телеканалов стал «Первый канал» (9%), за ним следует «Россия 1» (6%) и «Россия 24» (4%). Журналистами года назвали Владимира Соловьева, Юрия Дудя, Ольгу Скабееву и Владимира Познера, в список вошел и ведущий YouTube-канала «Редакция» Алексей Пивоваров.

ВЦИОМ проводил телефонный опрос в декабре, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет.