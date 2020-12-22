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№ 141 от 21 декабря 2020

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Отлученный от церкви схимонах Сергий не пустил представителей власти на территорию монастыря

Общество89

Изольда Дробина«Новая газета на Урале»

89
 

Сегодня днем к женскому монастырю в Среднеуральске приехали представители Екатеринбургской епархии в сопровождении вооруженных судебных приставов. Об этом в соцсетях сообщил представитель опального отца Сергия (Романова) Всеволод Могучев.

Согласно решению Арбитражного суда Свердловской области от 18 декабря, в монастыре нужно провести строительно-техническую экспертизу. Вместе с представителем истца (ЕРПЦ) на спорный объект приехали судебные приставы и назначенный судом эксперт.

Романов традиционно не вышел к представителям власти. После словесной перепалки на территорию монастыря пустили только эксперта. В общей сложности судебные приставы и представители епархии находились у входа в монастырь около получаса.

Представители монастыря считают приезд эксперта в сопровождении вооруженных людей провокацией. В службе судебных приставов объясняют, что никакой самодеятельности быть не может, их сотрудники выезжают на какие-либо объекты только по постановлению суда.   

Как сообщили в Екатеринбургской епархии журналисту 66.ру, «строительством монастыря занималась игуменья Варвара (Крыгина) по благословению и при поддержке митрополитов Викентия (Мораря) и Кирилла (Наконечного). Любое имущество, по уставу организаций в составе РПЦ, принадлежит Церкви и управляется епархиями. Земельные участки под комплексом монастыря находятся в пользовании епархии и предоставлены ей для религиозной деятельности. Все договоры, заключаемые по деятельности монастыря, также заключены с епархией».

Епархия пытается юридически зафиксировать свое имущественное право на постройки Среднеуральского монастыря. На сегодня все здания на территории монастыря считаются самостроем.

Захватившего монастырь схиигумена Сергия лишили сана в июле этого года. За три недели до этого он вместе с соратниками, среди которых ветераны войн и профессиональные спортсмены, изгнал из монастыря настоятельницу игуменью Варвару. Причиной лишения схимонаха сана стала его проповедь, в ходе которой он проклял тех, кто закрывает храмы «в связи с несуществующей пандемией коронавируса».

Теги:
sf, екатеринбург, среднеуральский монастырь, схиигумен сергий
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