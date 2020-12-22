Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

Помогите

Мише Бахтину осталось собрать невероятные 94 миллиона руб. на укол. Надо успеть до Нового года

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 141 от 21 декабря 2020

Читать номер

Путин подписал закон о неприкосновенности экс-президентов

Политика36

36
 

Президент России Владимир Путин подписал законопроект «О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи». Документ опубликован на сайте правовой информации.

Согласно закону, президент, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью: его не могут привлечь к уголовной или административной ответственности, задержать, арестовать, подвергнуть обыску, допросу или личному досмотру.

Лишить экс-президента неприкосновенности может Совет Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или совершении тяжкого преступления.

Ранее Путин подписал закон об обновленном порядке формирования верхней палаты парламента, позволяющем бывшим президентам пожизненно становиться сенаторами.

Бывший президент сможет получить статус сенатора с момента подачи заявления в Совет Федерации. Заявление можно подать однократно в любой момент.

Все законопроекты стали продолжением конституционных поправок и принятия новой Конституции на общероссийском голосовании, которое проходило с 25 июня по 1 июля 2020 года. Поправки, в том числе изменение об «обнулении» президентских сроков президента России Владимира Путина, позволяющее ему выдвигаться в качестве кандидата на выборах 2024 года, вступили в силу 4 июля после подписания указа.

Теги:
sf, законопроекты, неприкосновенность, путин
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera