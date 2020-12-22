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№ 141 от 21 декабря 2020Читать номер
Путин подписал закон о неприкосновенности экс-президентов
Президент России Владимир Путин подписал законопроект «О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи». Документ опубликован на сайте правовой информации.
Согласно закону, президент, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью: его не могут привлечь к уголовной или административной ответственности, задержать, арестовать, подвергнуть обыску, допросу или личному досмотру.
Лишить экс-президента неприкосновенности может Совет Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или совершении тяжкого преступления.
Ранее Путин подписал закон об обновленном порядке формирования верхней палаты парламента, позволяющем бывшим президентам пожизненно становиться сенаторами.
Бывший президент сможет получить статус сенатора с момента подачи заявления в Совет Федерации. Заявление можно подать однократно в любой момент.
Все законопроекты стали продолжением конституционных поправок и принятия новой Конституции на общероссийском голосовании, которое проходило с 25 июня по 1 июля 2020 года. Поправки, в том числе изменение об «обнулении» президентских сроков президента России Владимира Путина, позволяющее ему выдвигаться в качестве кандидата на выборах 2024 года, вступили в силу 4 июля после подписания указа.