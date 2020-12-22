Автор песни «Владимир Путин — молодец» подал в суд на Егора Крида и Моргенштерна

Депутат партии «Коммунисты России» и автор песни «Владимир Путин — молодец» Олег Лихачев подал в суд на Егора Крида (Егора Булаткина — ред.) «за незаконное использование своего произведения в коммерческих целях без его согласия» по статье о нарушении авторских и смежных прав (ст. 146 УК). Об этом «Новой газете» сообщили в адвокатском бюро «Бишенов и Партнеры».

Заявление от Лихачева поступило в Управление Следственного комитета по Москве. Ранее Лихачев также подал иск в отношении российского рэп-исполнителя и музыканта Моргенштерна (Алишера Валиева) — Лихачев потребовал 300 тыс. рублей за использование фрагмента трека «Владимир Путин — молодец» в TikTok.

«Недавно я увидел ролик из TikTok, в котором были соединены фрагменты песни Моргенштерна „Новый мерин“ и моего трека „Владимир Путин — молодец“. В нем под пение моего сына открывали рты около десяти популярных блогеров и певцов. Среди них был Егор Крид, Моргенштерн, Даня Милохин и многие другие.

С одной стороны, мне конечно приятно внимание к моему творчеству со стороны звезд, но с другой стороны, обидно, что они даже не знают кто автор!», — заявил Лихачев.

Он добавил, что его действия направлены на «восстановление справедливости в отношении его исключительных прав как автора данного музыкального произведения». Отмечается, что Крид и Моргенштерн не заключили «лицензионный договор» и не утвердили «выплаты соответствующего вознаграждения» с «правообладателем произведения».

«В ближайшее время господин Лихачев намерен обратиться в суд с исковым заявлением к господину Булаткину (к Егору Криду — ред.), которым просить суд установить факт незаконного использования своих произведений со стороны последнего, а также взыскать с господина Булаткина компенсацию за нарушение своих авторских прав,» — заявил управляющий партнер адвокатского бюро «Бишенов и Партнеры» Алим Бишенов.