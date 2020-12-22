Мэром Ялты стала экс-директор «Массандры», проданной Ковальчуку

Бывшего гендиректора крымского завода шампанских вин «Новый Свет» и винодельческого холдинга «Массандра», проданных «дочке» банка «Россия», Янину Павленко избрали на пост главы администрации Ялты. Об этом «Новой» сообщили в пресс-службе горсовета Ялты.

«Ялтинский городской совет назначил на должность главы администрации Ялты Павленко Янину Петровну», — заявил председатель горсовета Константин Шимановский, отметив, что за ее кандидатуру проголосовали 27 из 28 присутствующих на сессии депутатов.

Во время презентации своей программы Павленко заявила, что одной из первоначальных задач считает проектирование берегоукрепительных сооружений на всей территории Большой Ялты.

«Это позволит приступить к проектированию и созданию морского променада — южнобережной набережной Большой Ялты», — отметила чиновница.

Также, по ее словам, приоритетными задачами для местных властей будут решение проблем дефицита воды в регионе и борьба с пандемией коронавируса.

Помимо Павленко, на пост главы города формально претендовали еще три человека: заместитель начальника юридического департамента администрации Ялты Михаил Воронов, местный предприниматель Надежда Обухова и самозанятый Сергей Бойцов. Однако позже двое кандидатов сняли свою кандидатуру с конкурса.

Некоторые крымские общественники раскритиковали конкурс, заявив, что его итоги были заблаговременно предрешены. «Заранее известен победитель, которому заранее выдали ответы на вопросы», — написал в комментариях под постом Павленко в Facebook крымский юрист и правозащитник Александр Талипов.

Принять участие в этом конкурсе Павленко предложил глава Крыма Сергей Аксенов.

Предыдущий руководитель администрации Ялты Иван Имгрунт умер 18 октября от осложнений после перенесенного коронавируса. После этого его обязанности непродолжительное время исполнял бывший президент Торгово-промышленной палаты РК, муж сенатора от Крыма в Совете федерации РФ Ольги Ковитиди Артем Мальцев.

С 2005 по 2015 год Янина Павленко была директором завода шампанских вин «Новый Свет», полный пакет акций которого в конце 2017 года продали компании «Южный проект» за 1,5 млрд рублей. Позже Павленко избрали генеральным директором АО «ПАО "Массандра"», которую продали в декабре 2020 года дочерней компании банка «Россия» за 5 млрд 327 млн рублей.

Представители компании обещали инвестировать в предприятие около 12 млрд рублей, однако власти Крыма заявили о своей готовности компенсировать новому собственнику половину стоимости закладки новых виноградников, поскольку земля предприятия остались в республиканской собственности.

Александр Егоров, Симферополь