Reuters: Apple намерена к 2024 году начать выпуск беспилотных автомобилей

Apple намерена к 2024 году начать выпуск собственных беспилотных автомобилей с инновационными аккумуляторными батареями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

По данным агентства, компания работает над этими планами с 2014 года, проект получил название Titan. По словам одного из источников, центральное место в стратегии Apple занимает новая конструкция аккумулятора, которая может «радикально» снизить их стоимость и увеличить запас хода автомобиля.

Другие два собеседника заявили, что компания намерена создать самоуправляемый автомобиль для перевозки пассажиров, рассчитанный на массового потребителя. Сама компания Apple отказалась комментировать свои планы.

Один из собеседников заявил, что Apple может изменить свои планы и вместо создания автомобиля с нуля заняться созданием автономной системы вождения, которую впоследствии можно будет интегрировать с обычным автомобилем. Источники высказали мнение, что пандемия COVID-19 может сместить начало производства автомобилей Apple на 2025 год или более поздний срок.

Тем временем пресс-служба «Сбера» сообщила, что первые беспилотные автомобили компании Sber Automotive Technologies уже испытывают «в условиях зимы». Им предстоит пройти проверку «высокой влажностью, отрицательной температурой, плохой обзорностью и тяжелой дорожной обстановкой», говорится в сообщении.