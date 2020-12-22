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№ 141 от 21 декабря 2020

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Reuters: Apple намерена к 2024 году начать выпуск беспилотных автомобилей

Экономика5

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Apple намерена к 2024 году начать выпуск собственных беспилотных автомобилей с инновационными аккумуляторными батареями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

По данным агентства, компания работает над этими планами с 2014 года, проект получил название Titan. По словам одного из источников, центральное место в стратегии Apple занимает новая конструкция аккумулятора, которая может «радикально» снизить их стоимость и увеличить запас хода автомобиля.

Другие два собеседника заявили, что компания намерена создать самоуправляемый автомобиль для перевозки пассажиров, рассчитанный на массового потребителя. Сама компания Apple отказалась комментировать свои планы.

Один из собеседников заявил, что Apple может изменить свои планы и вместо создания автомобиля с нуля заняться созданием автономной системы вождения, которую впоследствии можно будет интегрировать с обычным автомобилем. Источники высказали мнение, что пандемия COVID-19 может сместить начало производства автомобилей Apple на 2025 год или более поздний срок.

Тем временем пресс-служба «Сбера» сообщила, что первые беспилотные автомобили компании Sber Automotive Technologies уже испытывают «в условиях зимы». Им предстоит пройти проверку «высокой влажностью, отрицательной температурой, плохой обзорностью и тяжелой дорожной обстановкой», говорится в сообщении.

Теги:
ng, беспилотные автомобили, apple

Экс-директор «Массандры» и «Нового света» Павленко стала мэром Ялты

Политика77

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Бывшего гендиректора крымского завода шампанских вин «Новый Свет» и винодельческого холдинга «Массандра» Янину Павленко избрали на пост главы администрации Ялты. Об этом «Новой» сообщили в пресс-службе горсовета Ялты.

«Ялтинский городской совет назначил на должность главы администрации Ялты Павленко Янину Петровну», — заявил председатель горсовета Константин Шимановский, отметив, что за ее кандидатуру проголосовали 27 из 28 присутствующих на сессии депутатов.

Во время презентации своей программы Павленко заявила, что одной из первоначальных задач считает проектирование берегоукрепительных сооружений на всей территории Большой Ялты.

«Это позволит приступить к проектированию и созданию морского променада — южнобережной набережной Большой Ялты», — отметила чиновница.

Также, по ее словам, приоритетными задачами для местных властей будут решение проблем дефицита воды в регионе и борьба с пандемией коронавируса.

Помимо Павленко, на пост главы города формально претендовали еще три человека: заместитель начальника юридического департамента администрации Ялты Михаил Воронов, местный предприниматель Надежда Обухова и самозанятый Сергей Бойцов. Однако позже двое кандидатов сняли свою кандидатуру с конкурса.

Некоторые крымские общественники раскритиковали конкурс, заявив, что его итоги были заблаговременно предрешены. «Заранее известен победитель, которому заранее выдали ответы на вопросы», — написал в комментариях под постом Павленко в Facebook крымский юрист и правозащитник Александр Талипов.

Принять участие в этом конкурсе Павленко предложил глава Крыма Сергей Аксенов.

Предыдущий руководитель администрации Ялты Иван Имгрунт умер 18 октября от осложнений после перенесенного коронавируса. После этого его обязанности непродолжительное время исполнял бывший президент Торгово-промышленной палаты РК, муж сенатора от Крыма в Совете федерации РФ Ольги Ковитиди Артем Мальцев.

С 2005 по 2015 год Янина Павленко была директором завода шампанских вин «Новый Свет», полный пакет акций которого в конце 2017 года продали компании «Южный проект» за 1,5 млрд рублей. Позже Павленко избрали генеральным директором АО «ПАО "Массандра"», которую продали в декабре 2020 года дочерней компании банка «Россия» за 5 млрд 327 млн рублей.

Представители компании обещали инвестировать в предприятие около 12 млрд рублей, однако власти Крыма заявили о своей готовности компенсировать новому собственнику половину стоимости закладки новых виноградников, поскольку земля предприятия остались в республиканской собственности.

Александр Егоров, Симферополь

Теги:
крым, sf, массандра, мэр, ялта
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