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Мише Бахтину осталось собрать невероятные 94 миллиона руб. на укол. Надо успеть до Нового года
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№ 141 от 21 декабря 2020Читать номер
Войсковая часть ФСБ купила яхту NorthSilver за 70,75 млн рублей
Войсковая часть №55056 ФСБ России разместила тендер на закупку яхты NorthSilver 1440 за 70,75 млн рублей. На карточку на сайте «Госзакупок» обратило внимание «МБХ медиа».
Аукцион проходил 4 сентября в закрытом режиме, поэтому техническое задание и обоснование закупки в карточке на сайте отсутствуют. Согласно извещению, яхта нужна ФСБ «для обеспечения государственных нужд 2020 году». 70,75 млн рублей потратили из государственного бюджета, в графе «место доставки товара» значится Нижний Новгород.
Как отмечает «МБХ медиа», изначально аукцион планировали провести 26 августа, но 20 числа — в день отравления Навального — на сайте разместили новый документ, изменяющий сроки проведения аукциона — его перенесли на 4 сентября. Сейчас у тендера статус «определение поставщика завершено».
NorthSilver 1440 — катер для экспедиций и морских прогулок петербургского производителя, который строится только под заказ. Яхта рассчитана на 10 мест, в нем есть две каюты с местами на шесть спальных мест, камбузный блок с электрической плитой, мойкой, холодильником и ящиками для посуды, а также душевая кабина.
ТАСС: в Москве покончил с собой замглавы одного из отделений ФСО
Заместитель начальника одного из отделений Федеральной службы охраны (ФСО) покончил с собой в Москве, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, тело подполковника обнаружили на улице Цандера (Останкинский район). Он также сообщил, что в квартире сотрудника ФСО нашли предсмертную записку, из которой следует, что офицер совершил самоубийство по личным причинам, не связанным со службой.
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту инцидента.
Меньше месяца назад сотрудник ФСО покончил с собой во время службы на территории Кремля в Москве.