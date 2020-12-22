Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

Помогите

Мише Бахтину осталось собрать невероятные 94 миллиона руб. на укол. Надо успеть до Нового года

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 141 от 21 декабря 2020

Читать номер

СМИ: в Москве покончил с собой замглавы одного из отделений ФСО

Общество3 612

3 612
 

Заместитель начальника одного из отделений Федеральной службы охраны (ФСО) покончил с собой в Москве, сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, тело подполковника обнаружили на улице Цандера (Останкинский район). Он также сообщил, что в квартире сотрудника ФСО нашли предсмертную записку, из которой следует, что офицер совершил самоубийство по личным причинам, не связанным со службой.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту инцидента.

Меньше месяца назад сотрудник ФСО покончил с собой во время службы на территории Кремля в Москве.

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
смерть, sf, самоубийство, фсо

Журналистов «Огонька» уволили из ИД «Коммерсант». Старейший журнал России прекратит существование

Общество3 076

3 076
 

Коллектив журнала «Огонек» — старейшего издания России — сообщил, что сотрудников журнала уволили из издательского дома «Коммерсант» «в связи с оптимизацией организационно-штатной структуры». Об этом сообщается на сайте «Коммерсанта».

«Не только людям, но и самой редакции журнала в оптимизированном хозяйстве ИД „Коммерсантъ“ места не нашлось. Найдется ли где-нибудь еще — вопрос открытый», — говорится в заявлении редакции.

Также сообщается, что номер «Огонька» от 21 октября был последним, который выпустили в бумажной версии. Номер, который выйдет на следующей неделе — выйдет онлайн. «Но что будет дальше с журналом, которому только что исполнился 121 год, — интрига», — сообщили журналисты.

ОБНОВЛЕНО 16:10

Решение о закрытии журнала «Огонек» не принималось, он продолжит «пока» выходить онлайн, уверил глава ИД «Коммерсант» Владимир Желонкин.

«За предоставленный приют и проявленную за минувшие годы „совместного проживания“ заботу искренне благодарим. Надеемся, что избавление от коллектива „Огонька“ поможет Издательскому дому и его акционеру пережить непростое нынешнее время. А с десятками тысяч лучших на свете читателей и верных друзей не прощаемся: в России, как известно, надо жить долго — еще встретимся!», — заявили в «Огоньке».

«Огонек» — российский общественно-политический и литературно-художественный еженедельный журнал, первый номер которого вышел в свет в 1899 году. 11 марта 2009 года «Огонек» купил издательский дом «Коммерсант».

Теги:
ng, журналистика, журналы
Больше интересного в вашей ленте
Снимки Луны китайских аппаратов Чанъэ ставят под сомнение фотографии программы Аполлон. Часть 1
Вы будете видеть меньше такого
Американцы построили крупный завод в России. А нужно ли нам это?
Вы будете видеть меньше такого
Может ли спальное место на кухне быть удобным? А если кухня - хрущевка?
Вы будете видеть меньше такого
Откопал на огороде старинный кувшин, решил проверить содержимое
Вы будете видеть меньше такого
Самый интересный район на трассе М4 «Дон», где останавливался каждый, кто хоть раз проезжал здесь
Вы будете видеть меньше такого
Чем выгоднее отапливать дом – дровами, углём, газом или электричеством – давайте посчитаем
Вы будете видеть меньше такого
Единственный автобренд в России, весь модельный ряд которого по-настоящему японский
Вы будете видеть меньше такого
Лови расписание и схему ЧМ по хоккею среди молодежи. Календарь сборной России.
Вы будете видеть меньше такого
Встречайте Новый год в платье с бахромой
Вы будете видеть меньше такого
Тест. Вспомни, что за странный предмет из СССР. Большой тест из 20 фото. Часть 6
Вы будете видеть меньше такого
Собралась вязать головной убор, подбираю варианты. Нашла 3 красивых и простых комплекта «шапка+шарф» спицами
Вы будете видеть меньше такого
XPG Spectrix S20G – не топовые SSD с подсветкой
Вы будете видеть меньше такого
Тест на знания: Сможете ответить на 8 из 8?
Вы будете видеть меньше такого
7 проигрывателей винила 1990-х годов. Которые выпускались в бывшем СССР
Вы будете видеть меньше такого
Узнал, какие телевизоры пользуются самым большим спросом в Яндексе. Показываю 3 народные модели. Говорю, что выбрал я.
Вы будете видеть меньше такого
Укореняю туи всегда зимой, вырастила много деревьев — мой метод в надутом пакете
Вы будете видеть меньше такого
Видео: Медведица не могла спасти медвежат из ледяной воды, но ей помогли люди
Вы будете видеть меньше такого
21 факт, который может спасти вам жизнь
Вы будете видеть меньше такого
Кот и новогодняя елка: 20 фото, которые заставят вас улыбнуться!
Вы будете видеть меньше такого
Нет талантов и силы воли, а жизнь проходит? Жалеете о том, что мало сделали? Делюсь советом, который мне помог
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera