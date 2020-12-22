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№ 141 от 21 декабря 2020Читать номер
СМИ: в Москве покончил с собой замглавы одного из отделений ФСО
Заместитель начальника одного из отделений Федеральной службы охраны (ФСО) покончил с собой в Москве, сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, тело подполковника обнаружили на улице Цандера (Останкинский район). Он также сообщил, что в квартире сотрудника ФСО нашли предсмертную записку, из которой следует, что офицер совершил самоубийство по личным причинам, не связанным со службой.
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту инцидента.
Меньше месяца назад сотрудник ФСО покончил с собой во время службы на территории Кремля в Москве.
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Теги:смерть, sf, самоубийство, фсо
Журналистов «Огонька» уволили из ИД «Коммерсант». Старейший журнал России прекратит существование
Коллектив журнала «Огонек» — старейшего издания России — сообщил, что сотрудников журнала уволили из издательского дома «Коммерсант» «в связи с оптимизацией организационно-штатной структуры». Об этом сообщается на сайте «Коммерсанта».
«Не только людям, но и самой редакции журнала в оптимизированном хозяйстве ИД „Коммерсантъ“ места не нашлось. Найдется ли где-нибудь еще — вопрос открытый», — говорится в заявлении редакции.
Также сообщается, что номер «Огонька» от 21 октября был последним, который выпустили в бумажной версии. Номер, который выйдет на следующей неделе — выйдет онлайн. «Но что будет дальше с журналом, которому только что исполнился 121 год, — интрига», — сообщили журналисты.
ОБНОВЛЕНО 16:10
Решение о закрытии журнала «Огонек» не принималось, он продолжит «пока» выходить онлайн, уверил глава ИД «Коммерсант» Владимир Желонкин.
«За предоставленный приют и проявленную за минувшие годы „совместного проживания“ заботу искренне благодарим. Надеемся, что избавление от коллектива „Огонька“ поможет Издательскому дому и его акционеру пережить непростое нынешнее время. А с десятками тысяч лучших на свете читателей и верных друзей не прощаемся: в России, как известно, надо жить долго — еще встретимся!», — заявили в «Огоньке».
«Огонек» — российский общественно-политический и литературно-художественный еженедельный журнал, первый номер которого вышел в свет в 1899 году. 11 марта 2009 года «Огонек» купил издательский дом «Коммерсант».