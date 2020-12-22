СМИ: в Москве покончил с собой замглавы одного из отделений ФСО

Заместитель начальника одного из отделений Федеральной службы охраны (ФСО) покончил с собой в Москве, сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, тело подполковника обнаружили на улице Цандера (Останкинский район). Он также сообщил, что в квартире сотрудника ФСО нашли предсмертную записку, из которой следует, что офицер совершил самоубийство по личным причинам, не связанным со службой.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту инцидента.

Меньше месяца назад сотрудник ФСО покончил с собой во время службы на территории Кремля в Москве.