Журналистов «Огонька» уволили из ИД «Коммерсант». Старейший журнал России прекратит существование

Коллектив журнала «Огонек» — старейшего издания России — сообщил, что сотрудников журнала уволили из издательского дома «Коммерсант» «в связи с оптимизацией организационно-штатной структуры». Об этом сообщается на сайте «Коммерсанта».

«Не только людям, но и самой редакции журнала в оптимизированном хозяйстве ИД „Коммерсантъ“ места не нашлось. Найдется ли где-нибудь еще — вопрос открытый», — говорится в заявлении редакции.

Также сообщается, что номер «Огонька» от 21 октября был последним, который выпустили в бумажной версии. Номер, который выйдет на следующей неделе — выйдет онлайн. «Но что будет дальше с журналом, которому только что исполнился 121 год, — интрига», — сообщили журналисты.

ОБНОВЛЕНО 16:10 Решение о закрытии журнала «Огонек» не принималось, он продолжит «пока» выходить онлайн, уверил глава ИД «Коммерсант» Владимир Желонкин.

«За предоставленный приют и проявленную за минувшие годы „совместного проживания“ заботу искренне благодарим. Надеемся, что избавление от коллектива „Огонька“ поможет Издательскому дому и его акционеру пережить непростое нынешнее время. А с десятками тысяч лучших на свете читателей и верных друзей не прощаемся: в России, как известно, надо жить долго — еще встретимся!», — заявили в «Огоньке».

«Огонек» — российский общественно-политический и литературно-художественный еженедельный журнал, первый номер которого вышел в свет в 1899 году. 11 марта 2009 года «Огонек» купил издательский дом «Коммерсант».