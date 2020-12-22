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№ 141 от 21 декабря 2020

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Суд признал иноагентами правозащитную организацию «Открытый Петербург» и фонд помощи людям с ВИЧ

Общество1 747

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Суд Санкт-Петербурга признал иностранными агентами правозащитную организацию «Открытый Петербург» и благотворительный фонд «Гуманитарное действие», сообщается на сайте Минюста. 

Глава «Открытого Петербурга» Андрей Пивоваров написал в своем телеграм-канале, что заседание прошло без его участия, «что является прямым нарушением порядка судебного разбирательства». «Будем обжаловать», — подытожил он. 

Как сообщил Пивоваров изданию «МБХ медиа», заявление с просьбой провести проверку написал руководитель «Федерального агентства новостей» Евгений Зубарев. Агентство входит в медиа-холдинг «Патриот», попечительский совет которого возглавляет Евгений Пригожин.

В реестр иноагентов также включили петербургский благотворительный фонд «Гуманитарное действие», который осуществляет помощь людям с заболеваниями ВИЧ или СПИД и занимается защитой людей с зависимостями. Как сообщается на сайте «Гуманитарного действия», поводом для такого решения послужило получение иностранного финансирования и участие в «политической деятельности». В качестве последней, в частности, рассматривается участие сотрудника фонда Алексея Лахова в интервью для «Новой газеты». Он рассказывал о работе организации и о том, что может сделать государство для борьбы с эпидемией ВИЧ. 

Помимо этого, иноагентами признали организацию содействия профилактике и охране здоровья граждан «Феникс плюс» и организацию социально-правовых услуг «Акцент». 

В конце ноября 2020 года «Феникс плюс» сообщал о внеплановых проверках территориального Минюста. Ведомство посчитало, что организация занимается политической деятельностью из-за публикации о том, что в России нет программ по профилактики ВИЧ среди гомосексуальных мужчин. 

Теги:
фонды, sf, минюст, иноагенты
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