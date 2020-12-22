Госдума окончательно приняла законопроекты о запрете публиковать сведения о силовиках и о праве признавать очереди на пикет митингом

Госдума в третьем — окончательном — чтении приняла законопроект о возможности запрета на выдачу сведений, в том числе имущественного характера, о судьях, прокурорах, сотрудниках Следственного комитета (СК), Федеральной службы безопасности (ФСБ) и отдельных категориях военных даже без непосредственной угрозы их безопасности. Документы опубликованы на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Законопроект внесли два депутата от «Единой России» — Дмитрий Вяткин, Василий Пискарев — и депутат от ЛДПР Дмитрий Савельев.

Согласно документу, внесенному в Госдуму, депутаты предлагают установить возможность введения запрета по «решению органа, обеспечивающего безопасность», выдавать третьим лицам

«независимо от наличия непосредственной угрозы безопасности» силовиков,

информацию о частной жизни чиновников и сотрудников правоохранительныз органов, за исключением случаев, когда они сами дали согласие на выдачу сведений. В действующей редакции закона такой запрет предусматривался лишь в том случае, когда жизни или здоровью силовика или чиновника угрожала опасность.

Поправки вносятся в закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». Новые меры распространяются на судей, прокуроров, следователей, дознавателей, оперативников, сотрудников ФСБ и СК и органов внутренних дел, а также на сотрудников Росгвардии, других силовиков и на их близких.

Также Госдума в третьем чтении приняла поправки к закону «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Проект закона был внесен депутатом от «Единой России» Вяткиным. Согласно законопроекту, суды при рассмотрении конкретных дел смогут признавать «участие нескольких лиц в таких актах пикетирования поочередно» митингами. Также теперь журналисты будут должны находиться на митингах со знаком представителя СМИ — знак должен быть «установлен Роскомнадзором» и согласован с МВД, Росгвардией и Союзом журналистов; скрывать этот знак запрещается.