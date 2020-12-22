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№ 141 от 21 декабря 2020

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Россия в ответ на санкции из-за Навального запретила въезд в страну европейцам, причастным «к нагнетанию антироссийской санкционной активности»

Политика175

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МИД РФ расширил список представителей стран Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию, в ответ на введение санкций из-за отравления политика Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«На основе принципа взаимности принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС», — говорится в сообщении.

Соответствующие ноты вручили дипломатам из Германии, Франции и Швеции.

Евросоюз 15 октября ввел санкции против российских чиновников из-за отравления Навального. В черном списке оказались директор ФСБ Александр Бортников, полпред президента в СФО Сергей Меняйло, замглавы администрации президента Сергей Кириенко, главы управления президента по внутренней политике Андрей Яринаи два заместителя министра обороны — Павел Попов и Алексей Криворучко. Также под санкции попал институт органической химии и технологии — «из-за невыполнения своей обязанности по уничтожению запасов химического оружия». Вслед за ЕС санкции против российских чиновников ввела Великобритания.

После этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия вводит ответные санкции против «представителей руководящих структур» Германии и Франции. Германия назвала их «неуместными» и «неоправданными».

Теги:
sf, мид рф, навальный, евросоюз, санкции
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