Путин подписал закон о пожизненном сенаторстве экс-президентов

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, позволяющий регионам создавать платные медицинские вытрезвители. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

Создавать вытрезвители будут на базе государственно-частного партнерства, что позволит взимать плату за услуги с пациентов.

Авторы законопроекта отмечают, что из-за алкогольного опьянения ежегодно гибнут более 50 тысяч россиян. «Кроме того, оказавшись на улице в беспомощном состоянии, такие лица нередко становятся жертвами противоправных посягательств», — говорится в заявлении.

На сайте Госдумы также указано, что перед размещением в вытрезвителе гражданина обязательно осмотрит медицинский работник, чтобы исключить заболевание, при наличии которого необходима госпитализация

Кроме этого, сотрудники полиции смогут сами принимать решение об отправке человека в медучреждение, «поскольку состояние лиц зачастую не позволяет им дать добровольное согласие на медицинское вмешательство».

Правила организации работы вытрезвителей должно будет утвердить правительство РФ.

Систему вытрезвителей ликвидировали в январе 2012 года по инициативе Минздравсоцразвития. По данным МВД, закрытие вытрезвителей «крайне негативно сказалось на общей криминогенной ситуации», а число совершенных в состоянии опьянения людьми преступлений с 2011 (год закрытия вытрезвителей) по 2018 годы выросло почти на 35%.