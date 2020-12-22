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№ 141 от 21 декабря 2020

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Путин подписал закон о пожизненном сенаторстве экс-президентов

Политика285

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Президент России Владимир Путин подписал закон об обновленном порядке формирования верхней палаты парламента, позволяющем бывшим президентам пожизненно становиться сенаторами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Бывший президент сможет получить статус сенатора с момента подачи заявления в Совет Федерации. Заявление можно подать однократно в любой момент.

Согласно тексту документа, пожизненно в Совфед смогут войти «граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности». 

Закон также позволяет президенту назначать до 30 сенаторов, включая семерых пожизненных.  

Теги:
sf, сенаторы, совет федерации, путин

Госдума утвердила закон о восстановлении системы вытрезвителей

Общество536

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, позволяющий регионам создавать платные медицинские вытрезвители. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.  

Закон вступит в силу с 1 января 2021 года. 

Создавать вытрезвители будут на базе государственно-частного партнерства, что позволит взимать плату за услуги с пациентов. 

Авторы законопроекта отмечают, что из-за алкогольного опьянения ежегодно гибнут более 50 тысяч россиян. «Кроме того, оказавшись на улице в беспомощном состоянии, такие лица нередко становятся жертвами противоправных посягательств», — говорится в заявлении.

На сайте Госдумы также указано, что перед размещением в вытрезвителе гражданина обязательно осмотрит медицинский работник, чтобы исключить заболевание, при наличии которого необходима госпитализация

Кроме этого, сотрудники полиции смогут сами принимать решение об отправке человека в медучреждение, «поскольку состояние лиц зачастую не позволяет им дать добровольное согласие на медицинское вмешательство». 

Правила организации работы вытрезвителей должно будет утвердить правительство РФ.

Систему вытрезвителей ликвидировали в январе 2012 года по инициативе Минздравсоцразвития. По данным МВД, закрытие вытрезвителей «крайне негативно сказалось на общей криминогенной ситуации», а число совершенных в состоянии опьянения людьми преступлений с 2011 (год закрытия вытрезвителей) по 2018 годы выросло почти на 35%. 

Теги:
sf, госдума, вытрезвители, полиция
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