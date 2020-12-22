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№ 141 от 21 декабря 2020

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Госдума утвердила закон о восстановлении системы вытрезвителей

Общество714

714
 

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, позволяющий регионам создавать платные медицинские вытрезвители. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.  

Закон вступит в силу с 1 января 2021 года. 

Создавать вытрезвители будут на базе государственно-частного партнерства, что позволит взимать плату за услуги с пациентов. 

Авторы законопроекта отмечают, что из-за алкогольного опьянения ежегодно гибнут более 50 тысяч россиян. «Кроме того, оказавшись на улице в беспомощном состоянии, такие лица нередко становятся жертвами противоправных посягательств», — говорится в заявлении.

На сайте Госдумы также указано, что перед размещением в вытрезвителе гражданина обязательно осмотрит медицинский работник, чтобы исключить заболевание, при наличии которого необходима госпитализация

Кроме этого, сотрудники полиции смогут сами принимать решение об отправке человека в медучреждение, «поскольку состояние лиц зачастую не позволяет им дать добровольное согласие на медицинское вмешательство». 

Правила организации работы вытрезвителей должно будет утвердить правительство РФ.

Систему вытрезвителей ликвидировали в январе 2012 года по инициативе Минздравсоцразвития. По данным МВД, число совершенных в состоянии опьянения людьми преступлений с 2011 по 2018 годы выросло почти на 35%. 

Теги:
sf, госдума, вытрезвители, полиция
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