Помогите
Мише Бахтину осталось собрать невероятные 94 миллиона руб. на укол. Надо успеть до Нового года
Материалы
Рубрики
Темы
- Лучшие аферы 90-х. Как это было3 материала
- Важные тексты недели4 материала
- Первая Чеченская война14 материалов
Свежий выпуск
№ 141 от 21 декабря 2020Читать номер
Госдума утвердила закон о восстановлении системы вытрезвителей
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, позволяющий регионам создавать платные медицинские вытрезвители. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.
Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.
Создавать вытрезвители будут на базе государственно-частного партнерства, что позволит взимать плату за услуги с пациентов.
Авторы законопроекта отмечают, что из-за алкогольного опьянения ежегодно гибнут более 50 тысяч россиян. «Кроме того, оказавшись на улице в беспомощном состоянии, такие лица нередко становятся жертвами противоправных посягательств», — говорится в заявлении.
На сайте Госдумы также указано, что перед размещением в вытрезвителе гражданина обязательно осмотрит медицинский работник, чтобы исключить заболевание, при наличии которого необходима госпитализация
Кроме этого, сотрудники полиции смогут сами принимать решение об отправке человека в медучреждение, «поскольку состояние лиц зачастую не позволяет им дать добровольное согласие на медицинское вмешательство».
Правила организации работы вытрезвителей должно будет утвердить правительство РФ.
Систему вытрезвителей ликвидировали в январе 2012 года по инициативе Минздравсоцразвития. По данным МВД, число совершенных в состоянии опьянения людьми преступлений с 2011 по 2018 годы выросло почти на 35%.