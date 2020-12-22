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№ 141 от 21 декабря 2020

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Волгоградскую область перевели на московское время

Общество42

42
 

Президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон «Об исчислении времени», согласно которым Волгоградская область будет относиться к московской часовой зоне (UTC+3). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.  

Изменения вступят в силу 27 декабря в 02:00 по московскому времени.  

Волгоградскую область перевели в третью часовую зону (MSK+1) 28 октября 2018 года после проведения референдума. По данным ЦИК, 58,82% избирателей проголосовали за переход региона на новое время. Сторонники смены часовой зоны жаловались на потерянный «световой час», поскольку в области светает рано, а вечером не хватает солнечного света.

Вскоре местные жители сообщили, что жить по новому времени неудобно. Депутаты областной Думы предложили обсудить вопрос об изменении часового пояса через несколько лет. 1 июля 2020 года власти провели опрос, в ходе которого более 65% жителей региона высказались за переход на московское время. 

Теги:
путин, sf, часовой пояс, волгоградская область

РБК: минздрав предложил включить в совет фонда помощи детям с редкими заболеваниями епископа и муфтия

Общество299

299
 

Минздрав предложил включить в экспертный совет фонда помощи детям с редкими заболеваниями представителей различных религиозных конфессий, главных внештатных специалистов министерства, а также представителей пациентских сообществ и фондов. Со внутренним документом министерства ознакомился РБК, его подлинность подтвердили источники издания.

Согласно документу, в совет могут войти президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, муфтий Духовного собрания мусульман Альбир Крганов и епископ Русской православной церкви Пантелеймон (Шатов). Официально документ еще не опубликован, однако ему присвоили регистрационный номер, пишет РБК.

По предварительной информации, в сфере ответственности экспертного совета окажутся формирование реестра детей с жизнеугрожающими и редкими заболеваниями, принятие решений о выборе лекарств и изделий, покупаемых за счет средств фонда. Также он займется разработкой критериев отбора заболеваний и предложениями по совершенствованию нормативной базы, регулирующей закупки незарегистрированных препаратов.

В сферу деятельности попечительского совета, предположительно, попадет контроль работы фонда, утверждение его программы и оцка ее реализации. Точное распределение полномочий станет известно после публикации президентского указа.

Планируется, что средства в фонд будут поступать за счет повышения ставки налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для тех доходов, которые превышают 5 млн рублей в год. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал в ноябре. 

Теги:
религия, фонды, заболевания, дети, em
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