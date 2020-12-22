За сутки в России выявили 28 776 случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 28 776 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Общее число заболевших по стране за время пандемии достигло 2 906 603.

В Москве за сутки выявили 7 237 новых случаев заражения, в Петербурге — 3 760, в Подмосковье — 1 498. В Нижегородской области суточный прирост заболевших составил 503 человека (столько же было выявлено 18 декабря, это максимум за пандемию), 400 — в Свердловской области.

Скончался за сутки по стране от коронавируса 561 человек, общее число умерших от инфекции в России достигло 51 912. Выздоровели за пандемию в стране 2 319 520 человек, из них 24 158 — за последние сутки.

Всего в мире, по данным университета Хопкинса, зарегистрировано свыше 77 млн случаев заражения COVID-19. Россия по этому показателю занимает четвертое место после США (более 18 млн случаев), Индии (свыше 10 млн) и Бразилии (более 7,2 млн).