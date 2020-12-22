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Мише Бахтину осталось собрать невероятные 94 миллиона руб. на укол. Надо успеть до Нового года

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№ 141 от 21 декабря 2020

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За сутки в России выявили 28 776 случаев COVID-19

Общество68

68
 

За последние сутки в России выявили 28 776 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Общее число заболевших по стране за время пандемии достигло 2 906 603.

В Москве за сутки выявили 7 237 новых случаев заражения, в Петербурге — 3 760, в Подмосковье — 1 498. В Нижегородской области суточный прирост заболевших составил 503 человека (столько же было выявлено 18 декабря, это максимум за пандемию), 400 — в Свердловской области.

Скончался за сутки по стране от коронавируса 561 человек, общее число умерших от инфекции в России достигло 51 912. Выздоровели за пандемию в стране 2 319 520 человек, из них 24 158 — за последние сутки.

Всего в мире, по данным университета Хопкинса, зарегистрировано свыше 77 млн случаев заражения COVID-19. Россия по этому показателю занимает четвертое место после США (более 18 млн случаев), Индии (свыше 10 млн) и Бразилии (более 7,2 млн).

Теги:
em, россия, коронавирус

Волгоградскую область перевели на московское время

Общество95

95
 

Президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон «Об исчислении времени», согласно которым Волгоградская область будет относиться к московской часовой зоне (UTC+3). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.  

Изменения вступят в силу 27 декабря в 02:00 по московскому времени.  

Волгоградскую область перевели в третью часовую зону (MSK+1) 28 октября 2018 года после проведения референдума. По данным ЦИК, 58,82% избирателей проголосовали за переход региона на новое время. Сторонники смены часовой зоны жаловались на потерянный «световой час», поскольку в области светает рано, а вечером не хватает солнечного света.

Вскоре местные жители сообщили, что жить по новому времени неудобно. Депутаты областной Думы предложили обсудить вопрос об изменении часового пояса через несколько лет. 1 июля 2020 года власти провели опрос, в ходе которого более 65% жителей региона высказались за переход на московское время. 

Теги:
путин, sf, часовой пояс, волгоградская область
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