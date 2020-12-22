РБК: минздрав предложил включить в совет фонда помощи детям с редкими заболеваниями епископа и муфтия

Минздрав предложил включить в экспертный совет фонда помощи детям с редкими заболеваниями представителей различных религиозных конфессий, главных внештатных специалистов министерства, а также представителей пациентских сообществ и фондов. Со внутренним документом министерства ознакомился РБК, его подлинность подтвердили источники издания.

Согласно документу, в совет могут войти президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, муфтий Духовного собрания мусульман Альбир Крганов и епископ Русской православной церкви Пантелеймон (Шатов). Официально документ еще не опубликован, однако ему присвоили регистрационный номер, пишет РБК.

По предварительной информации, в сфере ответственности экспертного совета окажутся формирование реестра детей с жизнеугрожающими и редкими заболеваниями, принятие решений о выборе лекарств и изделий, покупаемых за счет средств фонда. Также он займется разработкой критериев отбора заболеваний и предложениями по совершенствованию нормативной базы, регулирующей закупки незарегистрированных препаратов.

В сферу деятельности попечительского совета, предположительно, попадет контроль работы фонда, утверждение его программы и оцка ее реализации. Точное распределение полномочий станет известно после публикации президентского указа.

Планируется, что средства в фонд будут поступать за счет повышения ставки налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для тех доходов, которые превышают 5 млн рублей в год. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал в ноябре.