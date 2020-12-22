Екатеринбургские депутаты приняли отставку мэра Александра Высокинского

Депутаты городской думы Екатеринбурга поддержали отставку мэра города Александра Высокинского. Об этом пишет «Интерфакс».

Все 34 депутата проголосовали «за». Воздержавшихся или выступивших против отставки Высокинского не было.

«Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил мне должность первого заместителя. Я это предложение принял. В связи с этим сегодня утром подал заявление о досрочном сложении полномочий в связи с переходом в областное правительство», — напомнил бывший мэр.

В связи с отставкой Высокинского депутаты проголосовали за объявление конкурса на должность екатеринбургского мэра. Первым вице-мэром накануне стал Александр Орлов.

Высокинский занял пост главы Екатеринбурга в сентябре 2018 года. До этого, с 2016 года, он был заместителем губернатора Свердловской области.