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№ 141 от 21 декабря 2020Читать номер
Екатеринбургские депутаты приняли отставку мэра Александра Высокинского
Депутаты городской думы Екатеринбурга поддержали отставку мэра города Александра Высокинского. Об этом пишет «Интерфакс».
Все 34 депутата проголосовали «за». Воздержавшихся или выступивших против отставки Высокинского не было.
«Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил мне должность первого заместителя. Я это предложение принял. В связи с этим сегодня утром подал заявление о досрочном сложении полномочий в связи с переходом в областное правительство», — напомнил бывший мэр.
В связи с отставкой Высокинского депутаты проголосовали за объявление конкурса на должность екатеринбургского мэра. Первым вице-мэром накануне стал Александр Орлов.
Высокинский занял пост главы Екатеринбурга в сентябре 2018 года. До этого, с 2016 года, он был заместителем губернатора Свердловской области.
Теги:em, отставка, мэр, екатеринбург
В отелях Турции запретили проводить развлекательные мероприятия на Новый год
В турецких отелях нельзя будет проводить развлекательные мероприятия на Новый год. Об этом сообщило МВД Турции.
Министерство отметило, что некоторые отели и другие объекты размещения рекламировали новогодние пакеты с включенным праздничным ужином и развлекательными мероприятиями, несмотря на действие ограничительных мер. В связи с ними запрещено:
- устраивать вечеринки и другие развлекательные мероприятия, так как это противоречит мерам по противодействию распространения COVID-19;
- из-за комендантского часа на праздники с 22:00 в гостиницах и отелях будет запрещено любое музыкальное сопровождение;
- рекламировать развлекательные мероприятия на Новый год тоже нельзя;
- в отелях и ресторанах при них запрещено допускать скопления людей.
На прошлой неделе власти Турции объявили, что с 21:00 31 декабря до 05:00 4 января будет действовать непрерывный комендантский час. До этого в рамках борьбы с коронавирусом в стране начал действовать комендантский час по выходным.
Турция занимает седьмое место по числу заразившихся COVID-19 в мире. По данным университета Хапкинса, за время пандемии на территории страны зафиксировали свыше двух миллионов случаев коронавируса.