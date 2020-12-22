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Мише Бахтину осталось собрать невероятные 94 миллиона руб. на укол. Надо успеть до Нового года

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№ 141 от 21 декабря 2020

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В отелях Турции запретили проводить развлекательные мероприятия на Новый год

Общество346

346
 

В турецких отелях нельзя будет проводить развлекательные мероприятия на Новый год. Об этом сообщило МВД Турции. 

Министерство отметило, что некоторые отели и другие объекты размещения рекламировали новогодние пакеты с включенным праздничным ужином и развлекательными мероприятиями, несмотря на действие ограничительных мер. В связи с ними запрещено: 

  • устраивать вечеринки и другие развлекательные мероприятия, так как это противоречит мерам по противодействию распространения COVID-19;
  • из-за комендантского часа на праздники с 22:00 в гостиницах и отелях будет запрещено любое музыкальное сопровождение;
  • рекламировать развлекательные мероприятия на Новый год тоже нельзя; 
  • в отелях и ресторанах при них запрещено допускать скопления людей. 

На прошлой неделе власти Турции объявили, что с 21:00 31 декабря до 05:00 4 января будет действовать непрерывный комендантский час. До этого в рамках борьбы с коронавирусом в стране начал действовать комендантский час по выходным. 

Турция занимает седьмое место по числу заразившихся COVID-19 в мире. По данным университета Хопкинса, за время пандемии на территории страны зафиксировали свыше двух миллионов случаев коронавируса.

Теги:
em, коронавирус, новый год, турция

Во Владивостоке возбудили дело из-за избиения водителя «фургаломобиля» в полиции

Общество933

933
 

Следственный комитет по Приморью возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. «а» ч.3 ст.286 УК) из-за избиения водителя «фургаломобиля» Ростислава Смоленского в отделе полиции. Об этом изданию «Сибирь.Реалии» сообщил сам активист.

В прокуратуре Смоленскому рассказали, что дело возбудили еще 9 декабря, но подозреваемых в нем все еще нет. В постановлении говорится, что травмы водителю 11 ноября нанесло «неустановленное лицо из числа сотрудников УМВД».

Смоленского задержали 10 ноября после участия в сборе подписей в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Поводом для этого стал оберег в машине, который в протоколе указан как «подвеска с изображением неоязыческого "Квадрата Сварога", символ националистического объединения "Северное Братство", признанного экстремистской организацией и запрещенного на территории РФ». На следующий день Смоленского арестовали на десять суток.

Baza водитель говорил, что его избили ночью в специальном помещении для задержанных. В региональной прокуратуре РИА Новости тоже заявили, что дело возбуждено из-за избиения Смоленского в полиции. 

Теги:
избиение, уголовное дело, em, приморье
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