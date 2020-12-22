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Мише Бахтину осталось собрать невероятные 94 миллиона руб. на укол. Надо успеть до Нового года
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№ 141 от 21 декабря 2020Читать номер
В отелях Турции запретили проводить развлекательные мероприятия на Новый год
В турецких отелях нельзя будет проводить развлекательные мероприятия на Новый год. Об этом сообщило МВД Турции.
Министерство отметило, что некоторые отели и другие объекты размещения рекламировали новогодние пакеты с включенным праздничным ужином и развлекательными мероприятиями, несмотря на действие ограничительных мер. В связи с ними запрещено:
- устраивать вечеринки и другие развлекательные мероприятия, так как это противоречит мерам по противодействию распространения COVID-19;
- из-за комендантского часа на праздники с 22:00 в гостиницах и отелях будет запрещено любое музыкальное сопровождение;
- рекламировать развлекательные мероприятия на Новый год тоже нельзя;
- в отелях и ресторанах при них запрещено допускать скопления людей.
На прошлой неделе власти Турции объявили, что с 21:00 31 декабря до 05:00 4 января будет действовать непрерывный комендантский час. До этого в рамках борьбы с коронавирусом в стране начал действовать комендантский час по выходным.
Турция занимает седьмое место по числу заразившихся COVID-19 в мире. По данным университета Хопкинса, за время пандемии на территории страны зафиксировали свыше двух миллионов случаев коронавируса.
Теги:em, коронавирус, новый год, турция
Во Владивостоке возбудили дело из-за избиения водителя «фургаломобиля» в полиции
Следственный комитет по Приморью возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. «а» ч.3 ст.286 УК) из-за избиения водителя «фургаломобиля» Ростислава Смоленского в отделе полиции. Об этом изданию «Сибирь.Реалии» сообщил сам активист.
В прокуратуре Смоленскому рассказали, что дело возбудили еще 9 декабря, но подозреваемых в нем все еще нет. В постановлении говорится, что травмы водителю 11 ноября нанесло «неустановленное лицо из числа сотрудников УМВД».
Смоленского задержали 10 ноября после участия в сборе подписей в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Поводом для этого стал оберег в машине, который в протоколе указан как «подвеска с изображением неоязыческого "Квадрата Сварога", символ националистического объединения "Северное Братство", признанного экстремистской организацией и запрещенного на территории РФ». На следующий день Смоленского арестовали на десять суток.
Baza водитель говорил, что его избили ночью в специальном помещении для задержанных. В региональной прокуратуре РИА Новости тоже заявили, что дело возбуждено из-за избиения Смоленского в полиции.