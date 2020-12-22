В отелях Турции запретили проводить развлекательные мероприятия на Новый год

В турецких отелях нельзя будет проводить развлекательные мероприятия на Новый год. Об этом сообщило МВД Турции.

Министерство отметило, что некоторые отели и другие объекты размещения рекламировали новогодние пакеты с включенным праздничным ужином и развлекательными мероприятиями, несмотря на действие ограничительных мер. В связи с ними запрещено:

устраивать вечеринки и другие развлекательные мероприятия, так как это противоречит мерам по противодействию распространения COVID-19;

из-за комендантского часа на праздники с 22:00 в гостиницах и отелях будет запрещено любое музыкальное сопровождение;

рекламировать развлекательные мероприятия на Новый год тоже нельзя;

в отелях и ресторанах при них запрещено допускать скопления людей.

На прошлой неделе власти Турции объявили, что с 21:00 31 декабря до 05:00 4 января будет действовать непрерывный комендантский час. До этого в рамках борьбы с коронавирусом в стране начал действовать комендантский час по выходным.

Турция занимает седьмое место по числу заразившихся COVID-19 в мире. По данным университета Хопкинса, за время пандемии на территории страны зафиксировали свыше двух миллионов случаев коронавируса.