Во Владивостоке возбудили дело из-за избиения водителя «фургаломобиля» в полиции

Следственный комитет по Приморью возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. «а» ч.3 ст.286 УК) из-за избиения водителя «фургаломобиля» Ростислава Смоленского в отделе полиции. Об этом изданию «Сибирь.Реалии» сообщил сам активист.

В прокуратуре Смоленскому рассказали, что дело возбудили еще 9 декабря, но подозреваемых в нем все еще нет. В постановлении говорится, что травмы водителю 11 ноября нанесло «неустановленное лицо из числа сотрудников УМВД».

Смоленского задержали 10 ноября после участия в сборе подписей в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Поводом для этого стал оберег в машине, который в протоколе указан как «подвеска с изображением неоязыческого "Квадрата Сварога", символ националистического объединения "Северное Братство", признанного экстремистской организацией и запрещенного на территории РФ». На следующий день Смоленского арестовали на десять суток.

Baza водитель говорил, что его избили ночью в специальном помещении для задержанных. В региональной прокуратуре РИА Новости тоже заявили, что дело возбуждено из-за избиения Смоленского в полиции.