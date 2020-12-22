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№ 141 от 21 декабря 2020Читать номер
Во Владивостоке возбудили дело из-за избиения водителя «фургаломобиля» в полиции
Следственный комитет по Приморью возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. «а» ч.3 ст.286 УК) из-за избиения водителя «фургаломобиля» Ростислава Смоленского в отделе полиции. Об этом изданию «Сибирь.Реалии» сообщил сам активист.
В прокуратуре Смоленскому рассказали, что дело возбудили еще 9 декабря, но подозреваемых в нем все еще нет. В постановлении говорится, что травмы водителю 11 ноября нанесло «неустановленное лицо из числа сотрудников УМВД».
Смоленского задержали 10 ноября после участия в сборе подписей в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Поводом для этого стал оберег в машине, который в протоколе указан как «подвеска с изображением неоязыческого "Квадрата Сварога", символ националистического объединения "Северное Братство", признанного экстремистской организацией и запрещенного на территории РФ». На следующий день Смоленского арестовали на десять суток.
Baza водитель говорил, что его избили ночью в специальном помещении для задержанных. В региональной прокуратуре РИА Новости тоже заявили, что дело возбуждено из-за избиения Смоленского в полиции.