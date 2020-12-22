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Мише Бахтину осталось собрать невероятные 94 миллиона руб. на укол. Надо успеть до Нового года

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№ 141 от 21 декабря 2020

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Что произошло за ночь 22 декабря. Коротко

Общество3 480

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  • Юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь отпустили из отдела полиции «Новокосино». Ее задержали накануне у дома Константина Кудрявцева — предполагаемого соучастника покушения на политика Алексея Навального. По словам адвоката Владимира Воронина, ее допросили в рамках доследственной проверки по делу о незаконном проникновении в жилище. Также задержанных вчера сотрудников «Навальный Live» Акима Керимова и Ольгу Ключникову, а также Константина Распопова оставили в полиции до суда, им вменяется неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП). 
  • Минторг США опубликовал список из 45 российских и 58 китайских компаний и ведомств, связанных с вооруженными силами. Упоминаемые в списке предприятия попадут под ограничения по экспорту, им понадобится специальная лицензия для этого. Среди оказавшихся в списке российских компаний и ведомств — Служба внешней разведки и Минобороны, «Рособоронэкспорт» и «Оборонпром». Минторг США отметил, что документ может дополняться.
  • В отелях Турции на Новый год запретили проведение развлекательных мероприятий. Ограничения будут действовать в рамках комендантского часа, который вводится по всей стране на период новогодних праздников.
  • Во Владивостоке возбудили дело из-за избиения водителя «фургаломобиля» Ростислава Смоленского. Речь идет о статье о превышении полномочий (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК). Смоленский рассказывал, что его избили силовики после задержания. Это произошло после его участия в сборе подписей в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
  • РБК узнал о предложении Минздрава о включении в состав экспертного совета фонда помощи детям с редкими заболеваниями представителей различных религиозных конфессий. По его данным, в совет могут войти президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, муфтий Духовного собрания мусульман Альбир Крганов и епископ РПЦ Пантелеймон (Шатов).
  • В Москве за прошедшие сутки от коронавируса скончался еще 71 человек. Общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 10 540.

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Теги:
соболь, турция, коронавирус, сша, россия, санкции, em
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