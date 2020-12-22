Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

Помогите

Мише Бахтину осталось собрать невероятные 94 миллиона руб. на укол. Надо успеть до Нового года

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 141 от 21 декабря 2020

Читать номер

Минторг США внес в санкционный список более 40 российских компаний и ведомств

Политика2

2
 

Минторг США составил список из 45 российских и 58 китайских компаний и ведомств, связанных с вооруженными силами и подпадающими под ограничения. Документ опубликован на сайте министерства.

Фактические речь идет о 41 российской компании, так как некоторые из них повторяются, отмечает РИА Новости. Упоминаемые в списке предприятия попадут под санкции по экспорту, им понадобится специальная лицензия для поставок ряда товаров. Среди оказавшихся в списке российских компаний и ведомств — Служба внешней разведки и Минобороны, «Рособоронэкспорт» и «Оборонпром».

По мнению американского министерства, указанные в списке компании и ведомства могут представлять угрозу, так как конечным потребителем их товаров являются военные. Минторг США отметил, что список может дополняться.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал решение об ограничениях деструктивным. «Необходимо отметить, что в антироссийском запале в Вашингтоне решили не считаться и с интересами собственного бизнеса. Лишают его возможности нормального сотрудничества с российскими партнерами в весьма перспективных сферах», — считает он.

Ранее США ввели санкции против секретариата управления оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира из-за покупки страной российских зенитно-ракетных систем С-400. Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты «не потерпят крупных сделок с оборонным сектором России».

Теги:
em, китай, россия, сша, санкции

Экспертиза признала невменяемым похитителя обоев, застреленного росгвардейцами в Екатеринбурге

Общество2 381

Изольда Дробина«Новая газета на Урале»

2 381
 

Экспертиза признала невменяемым 27-летнего Владимира Таушанкова, который был застрелен сотрудниками Росгвардии при штурме его квартиры 1 июня в Екатеринбурге. Об этом «Новой газете» рассказали в правозащитной организации «Зона права».

В декабре следствие ознакомило родителей погибшего и их адвоката с результатами судебно-психиатрической экспертизы, согласно которой в момент совершения разбоя (по версии следствия) Владимир Таушанков не отдавал отчета в своих действиях.

По мнению Алексея Бушмакова, адвоката «Зоны права», представляющего интересы родителей Владимира Таушанкова, такой вывод экспертизы очень удобен для следователей. По мнению юриста, если бы предполагаемый подозреваемый остался в живых, его отправили бы в психбольницу.

Следователь предложил родителям Таушанкова на основании данной экспертизы закрыть уголовные дела по статьям о разбое (ч. 2 ст. 162 УК) и о применении насилия в отношении представителей органов власти (ст. 380 УК), возбужденных против их сына. Они не согласились и подписали документ о том, что просят расследовать дело дальше, чтобы в итоге отправить в суд для разбирательства.

Распространенная Росгвардией сразу после расстрела Таушанкова информация о том, что он был судим за наркоторговлю, в очередной раз была опровергнута. Факта судимости в биографии погибшего нет. Кроме того, согласно судебно-медицинской экспертизе, Таушанков не употреблял ни наркотики, ни алкоголь, ни психостимуляторы. На учете у психиатра не состоял, психических расстройств у него никогда не фиксировалось, и до 31 мая он был абсолютно вменяем.

По информации «Зоны права», возбудив уголовное дело против убитого, следователи в то же время отказались даже проводить проверку по заявлению адвоката Бушмакова о произволе силовиков. В Следственном комитете отмечали, что в обращении не содержатся сведения, указывающие на признаки преступления, а потому заявление не подлежит регистрации в книге учета. Суд признал действия СК законными.

Напомним, в ночь на 1 июня Владимир Таушанков был убит в своей квартире спецназом Росгвардии. По версии правоохранителей, мужчина похитил из магазина четыре рулона обоев. Согласно результатам экспертизы, в штурме участвовали пять росгвардейцев, среди них были два снайпера. Они попросили скрыть свои имена из соображений безопасности.

Теги:
sn, убийство, росгвардия, таушанков
Больше интересного в вашей ленте
Настоящая фамилия Олега Табакова по прадеду и кто он по национальности
Вы будете видеть меньше такого
Какие 4 правила ЗОЖ в 56 лет я не соблюдаю принципиально. В результате вес не повышается, энергии больше, выгляжу моложе
Вы будете видеть меньше такого
История: слепой пес сбежал от новых хозяев и пять дней по морозу шел к волонтеру
Вы будете видеть меньше такого
Даль и Эйхенбаум-Апраксина: 11 лет мучительного счастья. Она-удивительно женственна и терпелива; он-полон комплексов и…
Вы будете видеть меньше такого
Если Вас oбидeли, прочитайте это стихотворение. Станет легче...
Вы будете видеть меньше такого
Какой холодильник самый надежный? Рейтинг лучших холодильников
Вы будете видеть меньше такого
Видео: Тигрица пришла к солдатам за помощью и отвела их к китайской лесопилке
Вы будете видеть меньше такого
Наручные часы Citizen – качество, проверенное временем
Вы будете видеть меньше такого
Какой азиатский народ поселился в центре Европы и как они туда попали?
Вы будете видеть меньше такого
3 бюджетных модели наручных часов с графиком приливов и отливов
Вы будете видеть меньше такого
Модные вещи в 2020 году, которые помогут преобразить гардероб, но почему-то именно их мы обходим стороной. А зря.…
Вы будете видеть меньше такого
Советские актрисы, которых сгубила звездная болезнь
Вы будете видеть меньше такого
Почему казахи настолько не религиозные?
Вы будете видеть меньше такого
Роскосмос меняет концепцию сверхтяжелой ракеты "Енисей"
Вы будете видеть меньше такого
Нет, это не душевая в турецком отеле. А моя ванна в хрущевке. Показываю как все удалось разместить на 2-х квадратах
Вы будете видеть меньше такого
Лови расписание и схему ЧМ по хоккею среди молодежи. Календарь сборной России.
Вы будете видеть меньше такого
21 факт, который может спасти вам жизнь
Вы будете видеть меньше такого
М. Мишустин утвердил эксперимент в школах
Вы будете видеть меньше такого
Почему Илья Авербух самый талантливый постановщик русской фигурки. Он приготовил новый номер для Загитовой
Вы будете видеть меньше такого
Простые в уходе и очень красивые многолетники, которые не будут бесконтрольно разрастаться
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera