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№ 141 от 21 декабря 2020Читать номер
Минторг США внес в санкционный список более 40 российских компаний и ведомств
Минторг США составил список из 45 российских и 58 китайских компаний и ведомств, связанных с вооруженными силами и подпадающими под ограничения. Документ опубликован на сайте министерства.
Фактические речь идет о 41 российской компании, так как некоторые из них повторяются, отмечает РИА Новости. Упоминаемые в списке предприятия попадут под санкции по экспорту, им понадобится специальная лицензия для поставок ряда товаров. Среди оказавшихся в списке российских компаний и ведомств — Служба внешней разведки и Минобороны, «Рособоронэкспорт» и «Оборонпром».
По мнению американского министерства, указанные в списке компании и ведомства могут представлять угрозу, так как конечным потребителем их товаров являются военные. Минторг США отметил, что список может дополняться.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал решение об ограничениях деструктивным. «Необходимо отметить, что в антироссийском запале в Вашингтоне решили не считаться и с интересами собственного бизнеса. Лишают его возможности нормального сотрудничества с российскими партнерами в весьма перспективных сферах», — считает он.
Ранее США ввели санкции против секретариата управления оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира из-за покупки страной российских зенитно-ракетных систем С-400. Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты «не потерпят крупных сделок с оборонным сектором России».
Экспертиза признала невменяемым похитителя обоев, застреленного росгвардейцами в Екатеринбурге
Изольда Дробина«Новая газета на Урале»
Экспертиза признала невменяемым 27-летнего Владимира Таушанкова, который был застрелен сотрудниками Росгвардии при штурме его квартиры 1 июня в Екатеринбурге. Об этом «Новой газете» рассказали в правозащитной организации «Зона права».
В декабре следствие ознакомило родителей погибшего и их адвоката с результатами судебно-психиатрической экспертизы, согласно которой в момент совершения разбоя (по версии следствия) Владимир Таушанков не отдавал отчета в своих действиях.
По мнению Алексея Бушмакова, адвоката «Зоны права», представляющего интересы родителей Владимира Таушанкова, такой вывод экспертизы очень удобен для следователей. По мнению юриста, если бы предполагаемый подозреваемый остался в живых, его отправили бы в психбольницу.
Следователь предложил родителям Таушанкова на основании данной экспертизы закрыть уголовные дела по статьям о разбое (ч. 2 ст. 162 УК) и о применении насилия в отношении представителей органов власти (ст. 380 УК), возбужденных против их сына. Они не согласились и подписали документ о том, что просят расследовать дело дальше, чтобы в итоге отправить в суд для разбирательства.
Распространенная Росгвардией сразу после расстрела Таушанкова информация о том, что он был судим за наркоторговлю, в очередной раз была опровергнута. Факта судимости в биографии погибшего нет. Кроме того, согласно судебно-медицинской экспертизе, Таушанков не употреблял ни наркотики, ни алкоголь, ни психостимуляторы. На учете у психиатра не состоял, психических расстройств у него никогда не фиксировалось, и до 31 мая он был абсолютно вменяем.
По информации «Зоны права», возбудив уголовное дело против убитого, следователи в то же время отказались даже проводить проверку по заявлению адвоката Бушмакова о произволе силовиков. В Следственном комитете отмечали, что в обращении не содержатся сведения, указывающие на признаки преступления, а потому заявление не подлежит регистрации в книге учета. Суд признал действия СК законными.
Напомним, в ночь на 1 июня Владимир Таушанков был убит в своей квартире спецназом Росгвардии. По версии правоохранителей, мужчина похитил из магазина четыре рулона обоев. Согласно результатам экспертизы, в штурме участвовали пять росгвардейцев, среди них были два снайпера. Они попросили скрыть свои имена из соображений безопасности.