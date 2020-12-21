Экспертиза признала невменяемым похитителя обоев, застреленного росгвардейцами в Екатеринбурге

Экспертиза признала невменяемым 27-летнего Владимира Таушанкова, который был застрелен сотрудниками Росгвардии при штурме его квартиры 1 июня в Екатеринбурге. Об этом «Новой газете» рассказали в правозащитной организации «Зона права».

В декабре следствие ознакомило родителей погибшего и их адвоката с результатами судебно-психиатрической экспертизы, согласно которой в момент совершения разбоя (по версии следствия) Владимир Таушанков не отдавал отчета в своих действиях.

По мнению Алексея Бушмакова, адвоката «Зоны права», представляющего интересы родителей Владимира Таушанкова, такой вывод экспертизы очень удобен для следователей. По мнению юриста, если бы предполагаемый подозреваемый остался в живых, его отправили бы в психбольницу.

Следователь предложил родителям Таушанкова на основании данной экспертизы закрыть уголовные дела по статьям о разбое (ч. 2 ст. 162 УК) и о применении насилия в отношении представителей органов власти (ст. 380 УК), возбужденных против их сына. Они не согласились и подписали документ о том, что просят расследовать дело дальше, чтобы в итоге отправить в суд для разбирательства.

Распространенная Росгвардией сразу после расстрела Таушанкова информация о том, что он был судим за наркоторговлю, в очередной раз была опровергнута. Факта судимости в биографии погибшего нет. Кроме того, согласно судебно-медицинской экспертизе, Таушанков не употреблял ни наркотики, ни алкоголь, ни психостимуляторы. На учете у психиатра не состоял, психических расстройств у него никогда не фиксировалось, и до 31 мая он был абсолютно вменяем.

По информации «Зоны права», возбудив уголовное дело против убитого, следователи в то же время отказались даже проводить проверку по заявлению адвоката Бушмакова о произволе силовиков. В Следственном комитете отмечали, что в обращении не содержатся сведения, указывающие на признаки преступления, а потому заявление не подлежит регистрации в книге учета. Суд признал действия СК законными.

Напомним, в ночь на 1 июня Владимир Таушанков был убит в своей квартире спецназом Росгвардии. По версии правоохранителей, мужчина похитил из магазина четыре рулона обоев. Согласно результатам экспертизы, в штурме участвовали пять росгвардейцев, среди них были два снайпера. Они попросили скрыть свои имена из соображений безопасности.