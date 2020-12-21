ФСБ назвала разговор Навального с сотрудником спецслужбы «подделкой» и начала проверку инцидента

Федеральная служба безопасности назвала публикацию видео политика Алексея Навального о разговоре с предполагаемым соучастником покушения на его жизнь «спланированной провокацией» и «дискредитацией ФСБ России и ее сотрудников». Заявление пресс-службы силовой структуры цитирует РИА Новости.

«Видеоролик с "телефонным разговором", опубликованный Навальным, является подделкой», — заявили в центре общественных связей ФСБ.

В спецслужбе отметили, что использование способа подмены номера абонента — это «известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях».

Сегодня Алексей Навальный рассказал о разговоре с предполагаемым сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, который, по данным авторов расследования The Insider, Bellingcat, CNN, Der Spiegel и ФБК об отравлении политика, входил в оперативную группу, вероятно готовящую покушение на оппозиционера.

В ходе разговора собеседник Навального фактически признался, что участвовал в операции по отравлению политика. Он предположил, что операция не удалась из-за «стечения обстоятельств» — работы врачей и действий пилотов, быстро посадивших самолет в Омске после того, как оппозиционеру стало плохо.

Собеседник Навального рассказал, что при очистке одежды политика от возможных следов отравляющего вещества, особое внимание члены группы обратили на нижнее белье политика. «Ну, трусы», — ответил он на вопрос о том, где могла быть самая высокая концентрация отравляющего вещества. «Ну, гульфик так называемый. Там швы такие есть, вот, по швам…», — уточнил предполагаемый сотрудник спецслужбы.

Звонок Навальный совершил за несколько часов до публикации расследования. Он, используя приложение для изменения своего номера, представился помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева и попросил помочь ему составить отчет начальству.

14 декабря журналисты The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel рассказали о том, что восемь оперативников ФСБ могут быть причастны к отравлению политика. Авторы расследования с помощью телефонных биллингов предположительно установили личности сотрудников спецслужбы, которые с 2017 года следили за Алексеем Навальным. Они, как говорится в расследовании, проследовали за ним в Томск. После того, как политику стало плохо из-за отравления боевым веществом из группы «Новичок», оперативники будто бы предприняли определенные действия с тем, чтобы избавиться от улик.