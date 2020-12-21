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№ 141 от 21 декабря 2020

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Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против Тихановской

Общество53

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Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении кандидата на пост президента Светланы Тихановской и других членов президиума Координационного совета оппозиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбудили по статье о создании экстремистского формирования и руководстве им (ч.1 ст.361-1 УК РБ). Также его фигурантами стали экс-координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, юрист Максим Знак, Павел Латушко, Ольга Ковалькова и представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский.

«Кроме того, по поручению Генеральной прокуратуры Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении членов так называемого координационного совета и иных лиц по ч.1 ст.357 Уголовного кодекса – заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем», — уточнила пресс-служба белорусской Генпрокуратуры в своем телеграм-канале.

Также Генпрокуратура возбудила уголовное дело о финансировании деятельности экстремистского формирования(ст.361−2 УК РБ) в отношении одного из основателей фонда помощи для пострадавших от преследования властей BY_help Алексея Леончика.

В Координационном совете возбуждение уголовных дел назвали абсурдом и давлением. «Мы всегда действовали в рамках правового поля и никогда не призывали к незаконным действиям. Мы продолжаем настаивать на диалоге, а не грубом нарушении прав граждан высказывать свое мнение. Наша цель остается прежней – диалог для разрешения политического кризиса», — отметили его представители.

Ранее Генпрокуратура Беларуси назвала деятельность Координационного совета оппозиции Беларуси «антиконституционной» и заявила, что совет направлен на захват власти. В связи с созданием совета в стране возбуждено уголовное дело о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси (ст. 361 УК РБ).

Теги:
sn, тихановская, оппозиция, беларусь, координационный совет
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