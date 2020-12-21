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№ 141 от 21 декабря 2020Читать номер
Юриста ФБК Любовь Соболь задержали возле дома предполагаемого соучастника покушения на Навального
Юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь задержали возле дома Константина Кудрявцева — предполагаемого соучастника покушения на Алексея Навального и сотрудника ФСБ. Об этом сообщает «МБХ медиа»
Полицейские задержали Соболь после того, как она вышла из машины. Они потребовали предъявить документы, после чего жестко задержали и увели в автозак. Как уточняет «Медиазона», правоохранители объяснили задержание заявлением «от жителей квартиры 38». Вслед за Соболь силовики задержали сотрудника ее штаба Константина Распопова.
ОБНОВЛЕНО 23:19
Сотрудников YouTube-канала «Навальный LIVE» Акима Керимова и Ольгу Ключникову задержали сотрудники уголовного розыска у ОВД Новокосино, в котором сейчас находится Любовь Соболь. Об этом сообщил сам канал в своем телеграме, добавив, что силовики хотят «задать пару вопросов».
Соболь приехала к дому Кудрявцева после того, как Алексей Навальный сообщил о разговоре с предполагаемым членом специальной группы оперативников ФСБ. Позже у главного здания спецслужбы на Лубянке в Москве начались пикеты, двух участников задержали.
По данным авторов совместного расследования The Insider, Bellingcat, CNN, Der Spiegel и ФБК, группа следила за политиком и может быть причастна к его отравлению боевым отравляющим веществом из группы «Новичок». Юрист ФБК рассказала, что силовики приехали к дому Кудрявцева через десять минут после публикации разговора.
Напомним, оппозиционер представился помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева и попросил Кудрявцева помочь ему составить отчет начальству. Собеседник политика фактически признался, что участвовал в покушении на его жизнь, и сообщил некоторые детали операции.
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