Помогите
Мише Бахтину осталось собрать невероятные 94 миллиона руб. на укол. Надо успеть до Нового года
Материалы
Рубрики
Темы
- Лучшие аферы 90-х. Как это было3 материала
- Важные тексты недели4 материала
- Первая Чеченская война14 материалов
Свежий выпуск
№ 141 от 21 декабря 2020Читать номер
Власти Крыма перенесли курортный сбор, ссылаясь на пандемию коронавируса
«Новая газета»редакция
Госсовет Крыма принял изменения в республиканский закон о курортном сборе, предполагающие перенос сроков его введения с мая 2021 года на май 2022 года. Решение принято сразу в двух чтениях на очередной сессии регионального парламента 21 декабря, передает корреспондент «Новой».
«Это решение обусловлено значительным количеством обращений представителей турбизнеса, связанных с адаптацией к новой структуре туристического потока в условиях пандемии, а также с несвоевременностью введения дополнительных платежей для туристов», — заявил перед голосованием председатель крымского парламента Владимир Константинов.
По словам председателя комитета по туризму, курортам и спорту Алексея Черняка, в условиях распространения коронавируса сложилась довольно сложная социально-экономическая ситуация, поэтому введение дополнительных платежей для туристов было бы более чем не своевременно.
В 2017 году Крым вошел в число туристических регионов страны, в которых в качестве эксперимента предполагалось взимать с туристов за посещение своих курортов по 10 рублей с человека в сутки. Однако власти республики неоднократно откладывали введение нового налога, мотивируя это неготовностью местной налоговой системы и турбизнеса.
Александр Егоров, Симферополь