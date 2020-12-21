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Мише Бахтину осталось собрать невероятные 94 миллиона руб. на укол. Надо успеть до Нового года

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№ 141 от 21 декабря 2020

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Власти Крыма перенесли курортный сбор, ссылаясь на пандемию коронавируса

Общество2 536

2 536
 

Госсовет Крыма принял изменения в республиканский закон о курортном сборе, предполагающие перенос сроков его введения с мая 2021 года на май 2022 года. Решение принято сразу в двух чтениях на очередной сессии регионального парламента 21 декабря, передает корреспондент «Новой».

«Это решение обусловлено значительным количеством обращений представителей турбизнеса, связанных с адаптацией к новой структуре туристического потока в условиях пандемии, а также с несвоевременностью введения дополнительных платежей для туристов», — заявил перед голосованием председатель крымского парламента Владимир Константинов.

По словам председателя комитета по туризму, курортам и спорту Алексея Черняка, в условиях распространения коронавируса сложилась довольно сложная социально-экономическая ситуация, поэтому введение дополнительных платежей для туристов было бы более чем не своевременно.

В 2017 году Крым вошел в число туристических регионов страны, в которых в качестве эксперимента предполагалось взимать с туристов за посещение своих курортов по 10 рублей с человека в сутки. Однако власти республики неоднократно откладывали введение нового налога, мотивируя это неготовностью местной налоговой системы и турбизнеса.

Александр Егоров, Симферополь

Теги:
sf, курортный сбор, туризм, крым
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