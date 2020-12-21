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№ 141 от 21 декабря 2020

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Мэр Екатеринбурга Высокинский оставит свой пост. Он согласился стать первым замгубернатора Свердловской области

Политика8

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Глава администрации Екатеринбурга Александр Высокинский согласился занять должность первого заместителя губернатора Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информполитики региона.

«Евгений Куйвашев принял решение о назначении Александра Высокинского на пост первого заместителя губернатора Свердловской области», — говорится в сообщении. 

В департаменте утверждают, что Высокинский принял предложение. 

По словам Куйвашева, опыт Высокинского позволит ему занять должность в правительстве. «Курирование вопросов экономики, развитие агломерации - это только малая часть того, чем предстоит заниматься. Рассчитываю, что вы в короткие сроки начнете работу», — сказал он. 

Ранее стало известно, что первого загубернатора Свердловской области Алексея Орлова назначили первым заместителем мэра. В департаменте также отметили, что Куйвашев провел трехстороннюю рабочую встречу с Высокинским и Орловым, призвав их бережно отнестись к уже сформированным в правительстве и городской администрации коллективам. 

Дума Екатеринбурга избрала Александра Высокинского главой города 25 сентября 2018 года. На этот пост его рекомендовали конкурсная комиссия, партия «Единая Россия» и администрация президента. До этого пост мэра Екатеринбурга занимал Евгений Ройзман. Он ушел в отставку после того, как депутаты заксобрания одобрили законопроект об отмене прямых выборов мэра города.

Теги:
sf, губернаторы, свердловская область, мэр, екатеринбург
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