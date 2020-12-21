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№ 141 от 21 декабря 2020Читать номер
Мэр Екатеринбурга Высокинский оставит свой пост. Он согласился стать первым замгубернатора Свердловской области
Глава администрации Екатеринбурга Александр Высокинский согласился занять должность первого заместителя губернатора Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информполитики региона.
«Евгений Куйвашев принял решение о назначении Александра Высокинского на пост первого заместителя губернатора Свердловской области», — говорится в сообщении.
В департаменте утверждают, что Высокинский принял предложение.
По словам Куйвашева, опыт Высокинского позволит ему занять должность в правительстве. «Курирование вопросов экономики, развитие агломерации - это только малая часть того, чем предстоит заниматься. Рассчитываю, что вы в короткие сроки начнете работу», — сказал он.
Ранее стало известно, что первого загубернатора Свердловской области Алексея Орлова назначили первым заместителем мэра. В департаменте также отметили, что Куйвашев провел трехстороннюю рабочую встречу с Высокинским и Орловым, призвав их бережно отнестись к уже сформированным в правительстве и городской администрации коллективам.
Дума Екатеринбурга избрала Александра Высокинского главой города 25 сентября 2018 года. На этот пост его рекомендовали конкурсная комиссия, партия «Единая Россия» и администрация президента. До этого пост мэра Екатеринбурга занимал Евгений Ройзман. Он ушел в отставку после того, как депутаты заксобрания одобрили законопроект об отмене прямых выборов мэра города.