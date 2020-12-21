Евросоюз одобрил применение вакцины Pfizer и BioNTech от COVID-19

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило использование вакцины от COVID-19, произведенной американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, на территории Евросоюза. Об этом сообщила во время видеобрифинга исполнительный директор агентства Эмер Кук.

Кук заявила, что EMA выдало временное регистрационное удостоверение вакцине. Использовать ее смогут лица старше 16 лет. Она также отметила, что разрешение на применение препарата действует во всех 27 странах ЕС.

Кук назвала вакцину настоящим научным достижением и отметила, что это первый препарат от коронавируса, одобренный EMA.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в твиттере, что ожидает принятия окончательного решения об использовании вакцины в ЕС уже к вечеру.

Ранее вакцину от Pfizer и BioNTech одобрило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США. Вакцинироваться могут люди от 16 лет.

В Великобритании уже началась вакцинация от COVID-19 препаратом Pfizer и BioNTech. Его использование одобрили также Канада и Мексика.

По данным разработчиков, эффективность вакцины BioNTech и Pfizer составляет 95%. Человеку необходимо ввести две дозы с разницей в три недели.